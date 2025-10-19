中共官媒點名5台企支援心戰大隊 我斥跨國壓迫

中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」點名五家台企為「心戰大隊」提供外圍支持。陸委會昨予以嚴厲譴責，並批評中方妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。（資料照）

陸委會批中方用心險惡 籲國人勿受威脅、恫嚇

福建廈門公安局日前公布國軍「心戰大隊」十八名成員的個人資料，並發出懸賞通告，中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」進一步點名，有五家台企涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。陸委會昨予以嚴厲譴責，並批評中方妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

若配合中共「懸賞」提供情資 涉國安法七年以上徒刑

「日月譚天」十七日晚透過微信公眾號撰文稱，有不少「島內網友」向他們爆料，揭露「心戰大隊」的「罪行」，並提供「心戰大隊」外圍支援台灣企業名單，包括藝誠科技、大數軟件、迪泰威科技、數位奇蹟科技、思想科技五家企業。

陸委會指出，中共此等作為是「法律戰」與「心理戰」，更是國際社會正高度警惕與重視的「跨國壓迫」，企圖對我國軍人員與民間企業，運用所謂「台灣網友協助檢舉」、「相關被點名人員在台生活遇到障礙」等，妄圖達到分化與威嚇目的，用心極其險惡。

陸委會表示，中共此等作為，並非針對台灣個人或個別企業，而是透過跨國鎮壓對台灣民眾的集體脅迫，未來並可能擴及百工百業，其目的是企圖形塑對台長臂管轄的假象，擾亂我軍心與民心，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。國人必須清楚認知。

陸委會強調，中共對台灣完全沒有管轄權，對於這類違背國際秩序與規則的不法威嚇，政府有能力與決心，持續堅定保護台灣產業與人員安全，請國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇，並一致團結對外。

陸委會也提醒，任何個人或產業如有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法等，將面臨七年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要為了一己私利，拿到一點小小好處，就配合對岸相關行為，將受到最嚴厲的法律制裁。

