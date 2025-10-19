為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    頒發名譽回復證書予二二八受難者家屬》賴：和平不可能靠一張協議

    2025/10/19 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    總統賴清德昨表示，大家對和平有理想、但不要有幻想，和平不可能靠一張協議就能得到。（記者李惠洲攝）

    總統賴清德昨表示，大家對和平有理想、但不要有幻想，和平不可能靠一張協議就能得到。（記者李惠洲攝）

    權利回復基金會昨於美麗島事件發生地的高雄捷運美麗島站舉辦「平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮」，頒發名譽回復證書給三位二二八事件、白色恐怖時期受難前輩的家屬；總統賴清德致詞時強調，大家對和平有理想、但不要有幻想，和平不可能靠一張協議就能得到，「簽和平協議妄想得到和平，這是假和平」，和平不可能藉由中國的主張九二共識、一個中國的原則就能得到和平，和平必須靠實力。

    此次獲頒名譽回復證書的三人，包括「台灣民主先驅」之稱的前高雄縣長余登發、二二八事件遭槍決身亡的湯德章律師、二二八事件羅織「內亂」罪並刑求的王富，分別由孫子及女兒代表受證。

    賴總統致詞時提到，他身為總統與三軍統帥，有三個不可推卸的責任。第一要好好守護台灣，「有台灣才有中華民國」，捍衛中華民國必須先守護台灣，同時堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣主權不容侵犯併吞，須由二三〇〇萬人決定。

    其次，賴清德表示，「台灣必須以民主為指南針，和平作為台灣的燈塔」，大家對和平有理想、但不要有幻想，和平不可能靠一張協議就能得到，也不可能藉由中國主張的九二共識、一個中國原則就能得到，和平必須靠實力。從蔡英文總統到他的十年執政，都強調要提高國防力量、提高國防預算，才有可能經由備戰達到避戰，得到真正的和平。

    賴清德強調，第三點，他會好好發展經濟，改變過去對外投資都放在中國的情形，一定要立足台灣、佈局全球、行銷全世界，「台灣一定要走入世界，無論是政治、外交或是產業，這都是我們要走的路」。

