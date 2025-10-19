冷眼集》中共欽點國民黨主席

國民黨主席選舉開票結束，黨主席當選人鄭麗文舉行記者會發表感言。（記者方賓照攝）

記者鄒景雯／特稿

鄭麗文贏得中國國民黨主席選舉，這是中國介選國內政黨首例，也是第一個成功的案例，不僅驗證了國民黨封閉性的成分結構，正式出現「泛紅」的異化，該黨「建制派」的潰不成軍，恐怕也將對台灣的政治生態產生前所未有的影響。

台灣過去多年，多次大選都受到中國各種手法、不同程度的介選，被國際公認是中國干預內政的首要對象，但最終都因為台灣社會越來越高的抵抗力，而終至功敗垂成，普遍因為台灣人民的民主韌性高，但相反的，這次中國的成功干預國民黨主席選舉，凸顯出的，是國民黨對於中國干預的毫無抗體，沒有起碼的抵抗力。鄭麗文因而成為第一個由北京欽點的國民黨主席。

請繼續往下閱讀...

該黨內部傳出，今後的國民黨中央將由洪秀柱等泛統勢力掌握。本次主席選舉，洪秀柱班底喬正中、張雅屏及楊永明等擔任鄭麗文輔選核心，近年勤走中國的李乾龍，立場高度傾向北京的周錫瑋、張榮恭、林伯豐、邱奕勝也全力投入。據指出，鄭麗文選前就已承諾，將延攬李乾龍、邱奕勝為副主席，並由李乾龍兼任黨秘書長，呼應對岸希望中央黨部能完整地掌握在「雙邊都具有高度信任感」的成員上，避免親美、親西方勢力有可趁之機。這也是第一時間在選舉結果還沒出現前，陳以信隨即表態辭去負責國際事務的海外部主任工作，或為徵兆。

至於對未來台灣政局的影響，國內政黨惡鬥恐將升級。這次北京大舉介選國民黨主席，最主要的指導原則在於以「拉下賴清德」作為核心目標，「至少要讓民進黨的執政寸步難行」，在這樣的考量下，後續朝野互動，立法與行政互動，勢必在這趨勢下更進入高度對立。多項攸關台灣地緣安全的包括國防投資、安全強化的政策推動，平添更多不可預期的因素，值得國人共同關注。

