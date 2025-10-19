鄭麗文當選國民黨主席》黨政人士：代表中共介選首度得逞

國民黨主席選舉18日舉行，投票結束後，隨即進行開票。（記者方賓照攝）

出身民進黨的前立委鄭麗文昨當選國民黨主席，民進黨強調，期盼國民黨能回歸理性問政，將國家利益置於政黨之上，共同面對當前國家安全的挑戰；黨政人士則憂心，這代表中共介選首度得逞。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤提出兩點隱憂。一是鄭麗文領導的國民黨路線，恐擺脫不了中共的影響力；其次，鄭是從民進黨轉投國民黨，在藍營內並非根正苗紅，其輩份與影響力能否有效地領導最大在野黨，加上這次黨主席選舉所造成的裂痕，種種因素都有所影響。

吳思瑤表示，立法院是當前最核心的政治舞台，國會的運作路線尤其重要，鄭麗文未來能否突破國民黨團傅崐萁的路線，做出調整或產生影響力，否則恐將出現「一個黨、兩股勢力」的狀況。此外，鄭能否突破一年多來的「藍白合」框架，也是一大挑戰。

一名黨政人士則觀察，本次國民黨選舉，從郝龍斌與趙少康就公開證實中共介選，國安局也證實確有此事。但選舉結果並未改變，鄭麗文得票依然碾壓郝龍斌當選國民黨主席。這代表中共的介選策略在台灣已經進入可以「公開操作而不被選民反制」的程度，未來對台灣各式選舉可能會再進一步壓迫。

