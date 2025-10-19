焦點評論》來自民進黨的女黨魁路不好走

國民黨主席選舉開票結束，黨主席當選人鄭麗文舉行記者會發表感言。（記者方賓照攝）

記者施曉光／特稿

國民黨主席選舉結果出爐，破天荒的產生建黨百餘年來第一位來自民進黨的女性黨魁。

對於挺鄭的藍營人士而言，鄭麗文雖然出身獨派，但可以用「少不更事」一笑置之，更何況鄭早已「棄暗投明」、「從良」，甚至表態高喊「我是中國人」，足可謂是「根正苗『藍』」；反觀郝龍斌出身統派，走的卻是靠攏「獨台」的維持現狀與「反共」路線，甚至視郝龍斌要求中共「承認」中華民國存在事實的說法無異於「兩國論」，形同「失節」。

不過，對一些自詡為「中間藍」，強調選舉路線的挺郝派來說，雖然鄭麗文已經投身藍營多年，畢竟出身綠營，頂多算個「半山」，而且翻開鄭過去「舊帳」，對於部分自居「正統藍軍」人士而言，難免些許「不適」，甚至有人把鄭的親中言論主張視為「偏斜路線」，但顯然這次「中間藍」淪為國民黨少數；至於選舉過程中被指控介入選舉挺鄭的中共，恐怕也要花上一段時間「聽其言，觀其行」。

總結這次藍營黨魁之爭，軍系選票動向就是勝負關鍵。鄭麗文獲得前黃復興黨部主委、退役上將季麟連等軍系深藍系統支持，至於郝龍斌雖有父親、已故一級上將郝柏村的背景，獲得不少退役高階將領支持，但因黃復興生態丕變，這次郝龍斌在軍系選票可用慘敗二字形容，就以軍系票源大票倉桃園市為例，鄭麗文就以六成多選票的絕對優勢壓倒只有約二成五的郝龍斌。

至於被郝龍斌視為「大補丸」的地方派系票源，其實沒有發揮太多效果。據黨內分析，這次選舉與過去幾次黨魁改選有一個最大不同處，就是「派系票」不見了，地方派系幾乎沒有進場，而郝陣營完全錯估地方派系掌握黨員的狀況，就以九個選舉人數逾萬的縣市與海外黨員來說，郝龍斌除了在雲林縣有明顯優勢外，昔日郝執政的台北市與鄭麗文大致打平，至於其他縣市都呈一面倒的挫敗，就連有傅崐萁家族支持的花蓮縣，郝陣營也是大敗收場。

這次黨魁選舉可謂殺紅了眼，而且刀刀見骨，各種攻訐抹黑的耳語、網路宣傳等明槍暗箭手法，全數出籠，就連用來批評綠營的「抗中牌」也都使出，難怪黨內有人形容這次選舉彷彿不是在選黨部領導人，而是「清算仇人」。

雖然選後高喊團結，但就像一道被劃破的大傷口，即便施以緊急縫補手術，仍會不時滴滲血水，未來黨內彌合恐怕還要花上一段時間。而且，鄭麗文要修補關係的對象還不只是黨內，在選舉中被拿來當成攻擊「武器」的中共，勢必也得再花一番工夫來消彌國共關係。

