人物特寫》從綠轉藍 鄭從台獨到高喊我是中國人

國民黨主席選舉開票結束，黨主席當選人鄭麗文舉行記者會發表感言。（記者方賓照攝）

記者陳政宇／特稿

「推翻國民黨暴政，建立我們自己的國家！」當年投身野百合學運的鄭麗文，曾加入民進黨，在街頭反對國民黨、支持台灣獨立。如今在中共介選疑雲密佈中，以壓倒性聲勢當選國民黨主席。

鄭麗文出生於雲林口湖，在台南眷村成長，就讀台大法律系時，適逢台灣民主化風起雲湧。一九八八年五二〇農民運動上，她痛批國民黨是最可惡的統治者，「有一天我們要台灣建立成真正民主的國家」，後來投入野百合學運，推動終結萬年國會、廢除「動員戡亂時期臨時條款」。

鄭麗文大學畢業後加入民進黨，出任台灣人權促進會秘書長，一九九六年代表民進黨當選國大代表，參與修憲，並推動人權與民主改革。不過，二〇〇二年國民黨立委李慶安誣指衛生署長涂醒哲涉入「舔耳案」，鄭麗文不明究裡跟著批判涂，引起黨內不滿遭停權，鄭麗文則表示主動退黨。

隨後，鄭麗文逐漸與泛藍陣營走近，二〇〇四年投入高雄立委選戰，披上婚紗「嫁給高雄市」的造勢引發話題，雖然敗選，仍引起國民黨高層注意。二〇〇五年在時任國民黨主席連戰邀請下，正式加入國民黨，從文傳會發言人一路升任主委，還曾扮成「芝加哥女郎」替連戰慶生。

二〇〇八年，鄭麗文以不分區立委進入立法院，二〇一二年出任行政院發言人；二〇二〇年再度以不分區身份重返國會，並擔任國民黨團書記長，期間與前行政院長蘇貞昌在質詢台上的唇槍舌戰，成為輿論焦點。

卸任立委後，鄭麗文今年與前立委郭正亮、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢等人，籌組成立「黨外在野大聯盟」。

國民黨主席選戰期間，鄭麗文主張要讓台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，並抨擊「民進黨的台獨主張是騙局、走不通」；面對趙少康及黨內對手指控中共介選，鄭僅呼籲不要網內互打，迴避和中共有關的相關質疑。

