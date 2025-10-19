當選國民黨主席》鄭麗文：2028年實現政黨輪替

前立委鄭麗文昨天當選國民黨主席，她強調二〇二八年實現政黨輪替、兩岸和平、共榮共和。（記者方賓照攝）

出身民進黨的前立委鄭麗文昨天當選國民黨主席，昨晚她在中央黨部召開記者會，除了向民進黨喊話不要打仇共、反中牌。她也強調，國民黨絕不會出賣台灣人的未來與福祉，會讓台灣與中華民國邁向康莊大道，國民黨也將成為台灣的第一大黨，二〇二八年實現政黨輪替、兩岸和平、共榮共和。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨晚指出，前總統馬英九對當選人鄭麗文表達恭賀，並勉勵她就任後，堅守「九二共識」，反對台獨，促進兩岸關係，並推動藍白合作，明年贏得二〇二六縣市長及地方選舉，二〇二八帶領國民黨重返執政。落選的郝龍斌和羅智強都也向鄭麗文表達祝賀。

鄭麗文指出，選舉結束就是全黨團結的開始，她感謝民眾黨主席黃國昌在第一時間致電她表達恭賀，她承諾未來一定會以最大的誠意與決心，完成在野團結，為台灣撥亂反正。

鄭麗文也向民進黨喊話說，現在所有國人最在乎、關切的是台灣不能再內耗，也不要在內部找敵人，希望可以團結台灣，把政黨政治從內耗重新拉回良性競爭，民進黨不要再仇恨、撕裂，打仇共、反中牌，就只為了操弄選舉與政治鬥爭，朝野要展現誠意與善意，化解兩岸對立分岐，讓兩岸不會發生戰火，共好雙贏，帶給台灣人民安全與保障。

她說，國際高度關注這次國民黨選舉，她要重申國民黨未來的對外關係一定會秉持對等、尊嚴、互惠，並且堅持三大原則，不讓台灣成為麻煩製造者，不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，要為區域和平做一個和平締造者。

對於綠營批評國民黨將被中國掌控，鄭麗文說，這些指控都是廉價標籤，也是台灣政治現象中最為人垢病、讓人厭煩、不想看到的事情，台灣政治應該回歸理性正軌，捍衛中華民國的不該只有國民黨，朝野應該透過真實的論述，關懷台灣問題，不要遇到選舉就亂貼紅標籤，這不但無助台灣進步，也會成為台灣停滯不前的障礙。

鄭麗文說，國民黨必須強大、站起來，國民黨絕不會出賣台灣人的未來與福祉，會讓台灣與中華民國邁向康莊大道，國民黨也將成為台灣的第一大黨，二〇二八年實現政黨輪替、兩岸和平、共榮共和。

