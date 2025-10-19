學者：藍營應正視境外勢力干擾

國民黨主席選舉開票結束，黨主席當選人鄭麗文舉行記者會發表感言。（記者方賓照攝）

籲共同補起相關國安的法制缺口

在中廣董事長趙少康質疑「中國介選」下，前立委鄭麗文昨當選國民黨主席，專家學者昨受訪直言，不對鄭所掌控的黨機器抱期待，但亡羊補牢為時未晚，藍營應正視境外勢力干擾，並補起「代理人法」、「數位中介法」等攸關國安的法制缺口。

台灣安保協會副秘書長何澄輝何澄輝受訪指出，二〇一九年他起草「代理人法草案」時，就已明確將「避免境外勢力干擾民主社會中的政治議程」納入核心思維；介選影響的不只是公職選舉，政黨內部的政治意見形成、黨代表及黨主席選舉，同樣應受規範。

請繼續往下閱讀...

推動修法 維護所有正常政黨免於被滲透

何澄輝表示，國民黨若當年願意嚴肅參與立法，今日面對境外勢力介入事件才會有法律依據可循；如今亡羊補牢、為時未晚。他呼籲藍營與各界合作，推動代理人法立法及其他修法配套，「這些法律並非保障綠營，而是維護所有正常政黨免於被滲透的防線」。

何澄輝說，藍營過去長期對此問題視而不見，也總是輕忽甚至批評外部的示警，但北京的介選邏輯一向是「找能被操控又能產生效果的人」，以資金、言論或其他形式影響政黨內部權力結構與政治議程，最終目的在於干擾台灣民主制度運作。

若執迷於國共合作幻想 形同自尋末路

何澄輝指出，「共產黨永遠會聯合次要敵人打擊主要敵人」，即便配合，它依舊會操作、利用。從洪秀柱、張亞中到鄭麗文，這是一條延續的脈絡，他警告，若國民黨仍執迷於「國共合作」幻想，形同自尋末路。

台大政治系副教授陳世民則指出，防範境外勢力透過網路社群介選的根本之道在於立法，尤其是「數位中介法」等。然而，隨著鄭麗文當選黨主席，國民黨團支持相關法案的可能性更低，她自己是這次資訊操作的受益者，不可能推動自我限制的法律。

陳世民認為，面對中國透過TikTok、YouTube、LINE等平台進行資訊操弄，應由媒體與社會力量配合政府單位調查，「找出背後到底是誰」，釐清宣傳與攻擊網絡，掌握具體證據，才能說服社會支持立法。他舉例，歐洲已通過嚴格的數位中介規範，美國也要求抖音出售股份，「台灣也必須跟上」。

至於藍營會否浪子回頭？陳世民坦言，「基本上不抱什麼期待」，若國民黨黨機器由親中路線掌控，相關國安立法恐再度停滯，只能寄望輿論與公民力量揭露介選證據，迫使政黨不得不面對。「當社會看清證據，才可能逼藍營改變。」他說，這場選舉的意義不僅在黨內政爭，更反映出中共滲透台灣政治體系的警訊，鄭麗文的急統路線與台灣主流民意背道而馳，這也是趙少康評斷鄭將「令不出黨中央」的原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法