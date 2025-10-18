海鯤艦性能驗證 國防部︰有信心完成

國防部最新書面報告指出，國造潛艦「海鯤號」已進入海測階段，國防部有信心與海軍將按部就班、循序漸進，完成全艦性能驗證。圖為六月十七日「海鯤號」浮航測試。（記者李惠洲攝）

立法院外交及國防委員會下週一將邀國防部及台船公司公開報告潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試執行情形及後續規劃。國防部最新書面報告指出，原型艦已進入海上測試階段，國防部有信心與海軍司令部按部就班、循序漸進，最終在確保安全與品質的前提下，完成全艦性能驗證目標。

馬文君20日排潛艦公開報告

立院外交及國防委員會十三日已在民進黨籍召委王定宇安排下，邀請國防部長顧立雄進行「潛艦國造專案進度報告」的祕密會議。不過，國民黨籍召委馬文君廿日再次安排公開會議，邀請顧立雄報告「潛艦國造原型艦海測執行現況及因應作為」。

請繼續往下閱讀...

國防部最新書面報告盤點，「潛艦國造第三階段後續艦籌建」經立院決議凍結預算五成、十億元，須待原型艦海測通過並報告獲准後始得動支。海鯤號自二〇二〇年十一月開工，完成泊港測試（HAT）後，於今年六月十七日進入海上測試階段（SAT）。

國防部說，測試採漸進式構型研改策略，藉長期調校裝備及逐項驗證，及早發現並解決問題。海軍依約負責專案管理與監造，現正進行潛航測試前整備與安全評估，待確認潛航安全無虞後，將進入下一階段測試。

依測試規劃，海鯤號海測分為浮航、淺水潛航與深水潛航三階段。海軍自六月中起已完成三次浮航測試，驗證推進動力、航儀、通信、操縱及潛望鏡等系統功能。七月八日至九月二日間，原型艦進入乾塢，實施艦體水密檢驗、裝備校正及戰鬥系統檢整等工程。

國防部指出，目前潛航前整備重點集中在「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩項。主機自動充電功能涉及多家廠商協調，已重新調整測試期程，加速完成驗證；IPMS系統具備遠端操作與監控功能，已進入軟體修改與驗測階段，台船並增派工程師與原廠合作加速進度。

國防部續指，後續將由專案團隊、國外顧問與接艦官兵共同評估，確認潛航安全條件後，陸續實施淺水與深水潛航測試，驗證艦船操縱、偵蒐、戰鬥管理及緊急功能等項目。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法