週刊連還爆 黃國昌：我變中共特工？

民眾黨主席黃國昌昨嘆「被抹紅」，「現在已經被成中共特工，到底有完沒完」。（記者陳逸寬攝）

民眾黨主席黃國昌涉入指揮狗仔、駭客集團醜聞，一名涉嫌在央廣官網置入中國五星旗的吳姓工程師自爆是黃國昌的人，週刊昨又爆黃辦今年向央廣索資，更告知央廣員工「找黃幫揭弊要付費」，吳男便匯款到黃國昌助理所指定的張戶中。對此，黃國昌辦公室發聲明否認，除了喊告外，還出示吳姓工程師向黃國昌道歉的對話紀錄。

週刊稱「揭弊要付費」 黃辦否認

據《鏡週刊》報導，今年八月黃國昌以問政為名，針對週刊四年前的「央廣詐領補助款遭送政風調查」系列報導，向央廣調閱資料。知情人士L更提供黃辦發出的便簽、黃的助理與央廣員工在LINE群組的對話截圖當證據，表示多名央廣員工替黃「做義工」多年。

報導指出，黃國昌助理九月二日傳了兩張大批資料陳列在辦公桌的照片，表示文件很多，掃描要花好幾萬元；助理鄭凱燁突指定某央廣員工判讀三萬頁的資料，甚至告知這些央廣員工「找黃幫揭弊要付費給協會」，除了數萬元掃描費之外，其他開銷加起來近百萬元。

報導續指，當時被霸凌、停職的吳姓工程師走投無路，只好買單，匯款到鄭凱燁指定的帳戶，沒想到最後還是一場空。央廣員工事後向朋友抱怨，指黃國昌拗他們做義工，省下百萬元，他們找黃揭弊，除了自備資料，還要自掏腰包。

對於上述指控，黃國昌昨受訪時稱，自己接獲工會的檢舉當然要查證、索資，並質疑「鏡傳媒集團為了要抹紅無所不用其極，自己從養狗仔到駭客首領，現在已經被成中共特工，到底有完沒完。」

黃國昌辦公室則否認週刊指涉收費的指控，並強調週刊一再惡意抹黑、故意捏造，已嚴重違法，辦公室相關人員將對所有不實內容進行蒐證，並依法訴追責任。

此外，黃辦更貼出吳姓工程師與黃國昌的對話紀錄，吳男向黃透露，撰寫黃國昌狗仔窩報導的週刊記者身分及名片；更指稱這次爆料者是小英女孩賴秀如。吳男也感嘆：「真的是要吐血，我實在看不下去這樣捏造，造成您的不便，深感抱歉。」

對此，央廣昨發出五點聲明︰一、本案是主動發現異常、主動告發與配合調查。二、相關資安事件皆依規定通報處理，並未有包庇與護航。三、有關廠商中資指控，已由第三方查核，並未發現。四、吳員任職期間，未提出職場不法侵害之申訴，相關指控子虛烏有。五、本案已進入司法與國安偵查階段，央廣全力配合調查。

