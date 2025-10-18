又見中國阻撓 我無法出席國際法官協會年會

中華民國法官協會昨發表聲明指出，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（記者楊心慧翻攝）

亞塞拜然祭「一中」 遣返我方人員

中國又阻撓台灣參加國際會議！中華民國法官協會派六名法官前往亞塞拜然，參加國際法官協會年會，竟傳出被中國阻擋，其中團長、法官林伊倫努力到最後一刻卻被遣返、無法入境。中華民國法官協會透過捷克的法官協會，在會議上宣讀立場，並嚴正表達抗議，強調「若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？」

外交部昨對此表示，亞國政府以虛妄的「一中原則」為由拒絕我國法官入境並被迫取消相關行程，對此深表遺憾，並嚴正抗議。司法院也聲明，表達最嚴正的關切與遺憾。

請繼續往下閱讀...

外交部抗議 法官協會批違背參與權

中華民國法官協會昨發表聲明指出，我方未收到任何正式拒絕通知或理由說明，此一事件不僅違背會員國應享有的充分參與權利，亦嚴重損及國際法官協會司法獨立、平等交流與司法合作精神。

據了解，五名法官事前評估幾乎是不可能獲簽證，決定不浪費時間與費用而沒有前往，但林伊倫仍堅持嘗試，搭機飛抵當地首都巴庫，希望能進行最後的努力，最後落地仍無法獲得入境許可，遭原機遣返。

台灣無法參加，主因是中國影響所致，當地人員還說是因「一中政策」，最後中華民國法官協會只好透過捷克的法官協會在會議上宣讀台灣立場。

國際法官協會每年舉辦年會，由一百多個會員國輪流舉辦，是一個專業、非政治性的國際組織，其會員是各國的法官協會或法官團體；其宗旨包括維護法官的獨立性，促進法治與人權保障，以及在國際間促進各國法官的溝通、合作與標準制定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法