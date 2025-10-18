本報「官我什麼事」專訪》邱垂正：參選須具結無中國籍 明年實施

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪強調，現職民選公職人員共有一萬一一三六人，這些人未來登記參選寫申請表時，須「具結」沒有中國戶籍和申領中國護照，也要寫明沒有雙重國籍，會刊登在選舉公報上，二〇二六年地方選舉就會實施。（記者于安婷攝）

內政部預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」，要求候選人登記申請調查表時，應「具結」未在中國設有戶籍與領用中國護照，以及沒有其他國家國籍。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪強調，現職民選公職人員共有一萬一一三六人，這些人未來登記參選寫申請表時，須「具結」沒有中國戶籍和申領中國護照，也要寫明沒有雙重國籍，會刊登在選舉公報上，二〇二六年地方選舉就會實施。

彰顯民選公職人員忠誠義務

邱垂正表示，依照兩岸條例規範，國人如果擔任公職，申領中國護照或者有中國戶籍，這是違法的。因為兩岸條例規定，擁有台灣戶籍，就不得擁有中國大陸戶籍和申領中國護照。所謂「戶籍」是指擁有中國身分證、定居證，要求公務人員都必須「具結」沒有申領對岸身分證、居住證或護照，這是任職公務人員的消極資格。

邱指出，最近做了全體軍公教人員的清查工作，總共有六十二萬七千名軍公教人員在很快時間內完成「具結」，有九十九．八％的公務人員都「具結」沒有申領這類證件，彰顯對國家的忠誠義務。但仍有民選公職人員沒有「具結」，這些人也是一樣擁有國家公權力，在執行各種的公務，民選的公職人員，包括縣市長、縣市議員、鄉鎮長、村里長，以及各級議會的議員。

邱說明，現職民選公職人員總共有一萬一一三六人，這些人掌握國家資源，也在執行國家公權力，對國家、人民也有忠誠義務，這些人未來在參選登記候選人寫申請表時，須具結沒有中國戶籍和申領中國護照，同時也要寫明沒有雙重國籍。申報結果會放在選舉公報，彰顯民選公職人員的忠誠義務，這對民主政治是非常正向的事。

