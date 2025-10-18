為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院三讀》行政區新設或調整 擴大民眾參與

    2025/10/18 05:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院會昨三讀通過行政區劃法草案，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

    立法院會昨三讀通過行政區劃法草案，立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者陳逸寬攝）

    立院院會昨三讀通過「行政區劃程序法」，明確訂立行政區新設、廢止或調整程序，擴大民眾參與決策。三讀後通過的附帶決議也要求，行政院應於明年七月一日前實施，內政部應儘速研擬相關子法，並於每三個月向立法院內政委員會報告進度。

    三讀條文明定，行政區劃係指直轄市、縣市及鄉鎮市區之新設、廢止或調整，應配合國土整體規劃，並綜合考量人口規模與成長趨勢、自然與人文資源分配、山川、湖泊、海岸及海域之分布、族群特性及人文歷史脈絡，以及都會區、生活圈或生態圈等歸屬關係、選舉區劃分等。

    民間也可提建議案

    條文明定，除內政部、直轄市或縣市政府、鄉鎮市區公所可提出行政區劃計畫外，人民與民間團體也可提出建議案。主管機關提出草案前，必須廣徵意見、公開展覽三十日，並舉辦公聽會；必要時得辦理民意調查。

    條文也明定，涉及直轄市、縣市的行政區劃計劃，由內政部審議通過後，報行政院核定；鄉鎮市區行政計劃則由縣市政府審議通過後，報內政部核定。經核定後應在收到公文次日起三十日內，將行政區劃計劃發布，並公告實施日期。

    在審議程序上，條文規定，審議行政區劃計劃時，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成「行政區劃審議會」。人數為十一人至廿五人，其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一，且成員任一性別不得少於總數三分之一；涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。各級主管機關應於審議會會議結束後三十日內，於該機關網站公開會議資料及紀錄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播