立院三讀》行政區新設或調整 擴大民眾參與

立法院會昨三讀通過行政區劃法草案，立法院長韓國瑜敲下議事槌。

立院院會昨三讀通過「行政區劃程序法」，明確訂立行政區新設、廢止或調整程序，擴大民眾參與決策。三讀後通過的附帶決議也要求，行政院應於明年七月一日前實施，內政部應儘速研擬相關子法，並於每三個月向立法院內政委員會報告進度。

三讀條文明定，行政區劃係指直轄市、縣市及鄉鎮市區之新設、廢止或調整，應配合國土整體規劃，並綜合考量人口規模與成長趨勢、自然與人文資源分配、山川、湖泊、海岸及海域之分布、族群特性及人文歷史脈絡，以及都會區、生活圈或生態圈等歸屬關係、選舉區劃分等。

民間也可提建議案

條文明定，除內政部、直轄市或縣市政府、鄉鎮市區公所可提出行政區劃計畫外，人民與民間團體也可提出建議案。主管機關提出草案前，必須廣徵意見、公開展覽三十日，並舉辦公聽會；必要時得辦理民意調查。

條文也明定，涉及直轄市、縣市的行政區劃計劃，由內政部審議通過後，報行政院核定；鄉鎮市區行政計劃則由縣市政府審議通過後，報內政部核定。經核定後應在收到公文次日起三十日內，將行政區劃計劃發布，並公告實施日期。

在審議程序上，條文規定，審議行政區劃計劃時，應邀集學者、專家、社會公正人士及相關行政機關之代表組成「行政區劃審議會」。人數為十一人至廿五人，其中學者、專家及社會公正人士人數，不得少於總數三分之一，且成員任一性別不得少於總數三分之一；涉及原住民族地區者，原住民族專家學者及當地部落代表不得少於總數三分之一。各級主管機關應於審議會會議結束後三十日內，於該機關網站公開會議資料及紀錄。

