高雄8綠委喊修財劃法：比柯志恩版多150億

「財政收支劃分法」二度修法進程備受關注，邱議瑩等八位高雄市民進黨立委昨天全員到齊，直指時任國民黨智庫執行長柯志恩主導版本修法後，高雄增幅四十九％淪六都最低，嚴重加劇南北失衡；她已提出修正草案，透過四大方向補正漏洞，比柯版為高雄多爭取一五〇億元，還給高雄應有的公平正義。

高雄市長陳其邁昨也表態支持新版本，並喊話希望不分黨派委員都支持，尤其是「志」在高雄服務的立委。

指高雄財源短缺

柯：因政院大砍補助款

柯志恩則對新版可幫高雄多爭取一五〇億元的說法，譏為無稽之談，她強調，目前高雄財源短缺，是因為行政院以地方統籌分配款稅款比例增加為由，大砍高雄的一般性補助與計畫性補助。

邱議瑩昨偕同賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷等人，在立法院召開記者會。邱表示，她的版本是為高雄爭取最大利益，透過「分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、六都平衡城鄉共榮」等四大方向，試算後比柯志恩版為高雄多爭取一五〇億元財源，將台北市過多的資源分出，讓新北、桃園、台中、台南及多數縣市都能獲得更多財源。

邱議瑩並質疑，柯志恩既然想選高雄市長，是否願意支持這份高雄立委共同相挺的版本，盼柯站在公平正義的立場，說服國民黨一起支持，否則將愧對高雄市民。

賴瑞隆指出，藍白的修法重點是「台北首都加三％」，這樣思維導致財劃法修法重北輕南，台北市分得四五二億元最多，高雄市是六都中增幅最少，台南市是倒數第二，高雄市實質損失一九四億元，各縣市比例應重新調整，才能達到區域均衡。

許智傑也批評，藍白惡修「財劃法」，公式寫錯凸顯修法時草率，呼籲藍白應三思，跟民進黨一起重修「財劃法」。

林岱樺則強調，修法要公平，分帳要合理，高雄不能再吃虧，藍白版「財劃法」讓有錢的更有錢，中央財政被掏空，地方公平被忽視，最受傷就是高雄市。

