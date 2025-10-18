郝揭露遭「境外網軍」攻擊 邱垂正：中共會區分「統一藍」或「民主藍」

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，中共對台統戰相當靈活，過去對藍綠有區別對待，現在在藍營裡又進一步區別對待。（記者于安婷攝）

國民黨主席候選人郝龍斌揭露遭「境外網軍」攻擊，外界關注中共介入藍營黨魁選舉。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪透露，目前法律工具還不是很完整，特別是對反滲透或反介選的法律工具，是不是要修「國安法」或「反滲透法」，行政部門都有研議相關修法工作。

邱垂正指出，中共對台統戰相當靈活，過去對藍綠有區別對待，現在在藍營裡又進一步區別對待，裡面可能有他們比較扶持的候選人，可能也會攻擊特定候選人，顯然它又區分「親中藍」、「本土藍」、「統一藍」或「民主藍」，做各種區分這是中共統戰的手法。

邱談及，朝野應該團結一心，防範中共統戰，特別是透過很多的假訊息或深偽影片，可能結合一些AI技術或機器人，複製非常大量假帳號影響我們認知，因為這些假訊息是鋪天蓋地，充斥在整個網路世界裡面，對國人可以說是非常典型的認知作戰。

深偽影片影響民主 盼朝野團結

他舉例說，過去大選時，可以看到中國排山倒海假資訊或分化的爭訊，都在影響國人的認知，引導民眾的投票取向，這次是針對國民黨，有國民黨的朋友說，應該要強化民主防衛機制，「我覺得這是蠻好的」。

邱強調，錯假訊息、深偽短影片會影響選舉和認知，甚至製造台灣內部的矛盾，也會影響民主憲政運作及自由民主生活方式，政府要帶頭去做揭露、澄清。「面對這個問題，朝野要團結一致！」目前法律工具還不是很完整，特別是對反滲透或反介選的法律工具，行政部門都有在研議相關的修法工作。

邱並建議，跨國網路平台如Google、Meta、LINE等公司，也要肩負起網路平台的責任，肩負打假。此外，也要趕快做網路識讀的工作，對AI深偽影片要能「視假」，以及識讀中國大陸、兩岸關係，讓國人同胞接受很多資訊時，不要馬上就被錯誤引導，識讀教育是目前非常重要的事。

