凌濤暗批盧：年初放話要選又說不選

國民黨主席選舉今天投票，原本呼聲最高的台中市長盧秀燕並未參選，國民黨主席朱立倫子弟兵、黨智庫副執行長凌濤昨接受廣播訪問不點名批判盧，直指「今年初的時候，哪一個地方一直放話說要選國民黨主席？到六月、七月又說不選了啦，你們自己去搞啦，這樣對嗎？這是領袖嗎？這是二〇二八要重返執政的氣魄嗎？」現在黨主席選舉出現亂局，誰要負責？

凌濤還說，他支持兩岸交流，但反對「紅統」，黨主席選舉不能自爽，政黨的目的是爭取民意支持，用選舉改變國家政策方向，如果只是喊爽，讓國民黨走向這個路線（紅統），無法獲民眾支持是沒有用的。

凌濤表示，原本期待國民黨有強勢領導，有一位可以直接提名二〇二六、二〇二八重返執政的黨主席。今年初朱立倫就決心交棒給二〇二八要競選的人，「但不能年初講、講、講，到六月又不要了，這麼多亂局，誰來收拾？」希望未來要選二〇二八的大咖們出來主持一下大局，否則年輕世代眼淚都會流下來。

新主席若偏斜 黨公職「沒人聽你的」

他說，新的黨主席如果走「中間藍」，擁抱社會大眾民意的路線，一定就是強勢黨主席，明年要選舉的人也會認為可以聯合競選，如果新主席要走「偏斜路線」，或不是依黨綱的「反共保台」、兩岸去風險化，中華民國路線、保護台灣的路線，以及內造化、青年化路線，就一定會是超級弱勢的黨主席，因為黨內公職都很敏感，「沒有人會聽你的」。

