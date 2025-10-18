鄭麗文拜會 馬勉推動兩岸青年交流

國民黨主席候選人鄭麗文昨拜訪前總統馬英九，會後馬英九題字贈送。（記者方賓照攝）。

國民黨主席候選人鄭麗文昨拜訪前總統馬英九，會談過程沒有開放媒體採訪。鄭會前受訪時指出，在選前最後一天，「老長官」關心選情，所以前來報告並向馬英九請益，鄭麗文會後在馬英九基金會執行長蕭旭岑陪同下，展示獲馬英九親贈的墨寶「世代接棒、同行致遠」，並稱馬英九非常關心她的選情，希望在最後時刻可以順利圓滿，而且再三強調希望她當選黨主席後，要推動兩岸青年交流工作，國民黨要在秉持「九二共識」、反對台獨的基礎上，繼續擴大兩岸交流。

不過，蕭旭岑則說，手心手背都是肉，馬英九希望無論誰當選黨主席，都一定要團結，馬英九勉勵鄭麗文如果當選，一定要推動兩岸青年交流，恢復兩岸互信，要向人民證明只有國民黨能帶來兩岸和解與和平。

請繼續往下閱讀...

對於媒體提問，另一位黨主席候選人郝龍斌宣稱獲得馬英九支持，蕭旭岑表示，對於馬英九來說，所有的參選人都是寶貴同志，大家願意參選，為黨犧牲奉獻，馬英九都會給予鼓勵肯定。

鄭麗文則說，大家都了解馬英九的為人，一向重視國民黨的團結，馬英九以總統、前主席的高度，一定會給每一個候選人支持鼓勵。

至於郝龍斌與另一位對手羅智強先前低調拜訪馬英九，鄭麗文卻發公開採訪通知，鄭解釋，拜訪馬英九就是她的正常行程，前天她拜訪前國民黨主席洪秀柱一樣也有發出通知，在選舉的最後一天，「老長官」關心選情，所以她來向馬英九報告並請益。

此外，針對有民調調查國人最欣賞的國民黨主席候選人，郝龍斌拔得頭籌，鄭麗文居次，但從政黨支持傾向來看，國民黨支持者最欣賞的是鄭麗文，郝龍斌排名第二。媒體詢問，如果她勝出，是否未來的黨意會凌駕民意？鄭麗文說，不可能，國民黨永遠把民意當成依歸，而且是為民服務的政黨，她並質疑該民調沒有排綠，但自己面對所有的民調都抱持虛懷若谷的態度並參考。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法