郝龍斌：讓國民黨再次偉大

國民黨主席候選人郝龍斌在新北市長侯友宜等人陪同下，昨晚間出席選前之夜造勢晚會。（記者叢昌瑾攝）

今天就是中國國民黨主席選舉，候選人郝龍斌昨晚舉辦選前之夜，支持者頻喊「凍蒜！」郝龍斌則強調，他只有一個願望，就是要下架民進黨，讓國民黨重返執政，「只有國民黨再次偉大，中華民國才會再偉大！」

郝龍斌昨晚的「挺好！讓國民黨再次偉大選前之夜」於台北新民中學舉行，現場聚集至少三百人以上支持者，郝龍斌一進場，支持者紛紛湧上前合照。包含新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴、台中市前市長胡志強、中廣董事長趙少康、立委李彥秀、林菁徽、議員柳采葳、鍾沛君、郭昭巖等人都到場力挺。

請繼續往下閱讀...

郝龍斌說，這是他打過最辛苦的選戰，因為自己時間比別人少，而且沒有獲得家裡支持。他太太最近問他「有沒有看過任何一個黨主席有好下場？」他說「沒有」，太太再問「那你為何要選？」

郝龍斌表示，自己父親是黃埔畢業，父親臨終時告訴他，作為郝家子弟，中國國民黨、中華民國有難，你要不計毀譽、不計個人得失，要挺身而出。他說，自己不求任何名位，只要中國國民黨好，拜託各位支持，「讓我們一起完成這個願望」。

對於對手鄭麗文強調自己能讓國民黨從羊群變成獅群，郝昨受訪時表示，最能讓羊群變成獅群的人就是他，國民黨的年輕戰將都是獅群，他就是帶領獅群的「獅王」與「總教練」，讓獅群發揮團隊戰力，打贏二〇二六、二〇二八選舉。

有民調指國人最欣賞的國民黨主席候選人是郝龍斌，郝對此也表示，黨意要與民意符合，國民黨未來要贏，必須由他擔任黨主席，才能爭取到多數民意的支持。他還說，會質疑、會罵民進黨，讓大家很爽的人，只是一個「戰將」，國民黨要勝選，必須是一個團隊，「投贏比投爽重要」，「會贏比會罵重要」，選票要投給「會贏的主席」，而非「會爽的主席」。

另位候選人羅智強昨晚也舉行選前之夜造勢，找來立委高金素梅、李彥秀、葉元之等人。羅智強強調，他堅持不用網軍、不操作棄保、不口出惡言，是最能團結的人選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法