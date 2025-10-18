為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍黨魁選舉今投票 郝鄭兩強相爭

    2025/10/18 05:30 記者施曉光／台北報導
    國民黨主席及全國黨代表選舉今舉行投開票作業。（資料照）

    競爭激烈 投票率可能會在五成左右

    國民黨主席及全國黨代表選舉今天將舉行投開票作業，黨內評估，由於這次選舉競爭激烈，投票率大概會在五成左右，開票結果最遲可望在傍晚六點前出爐。一般認為，基本態勢呈現郝龍斌、鄭麗文兩強之爭的格局，郝陣營認為可險勝，而鄭陣營的評估更偏向樂觀。

    據黨內人士指出，郝陣營評估自己最後能險勝，鄭陣營方面則自認贏面不小，而且根據鄭營人士的評估模式結果，鄭麗文可能拿下約四成選票，郝龍斌大概三成，羅智強約有二成左右；不過，鄭營也不敢過於樂觀，主要原因就是擔心一旦棄保效應徹底發生，情況就很難說了。

    黨內人士透露，由於郝陣營操作「境外勢力」介選議題，尤其挺郝的「戰鬥藍」召集人趙少康直指「中共介選」後，許多基層自主黨員的「賭爛票」有明顯變多跡象，而且不少是傾向轉投鄭麗文。

    據指出，國民黨內選舉的投票率除了要看天氣狀況，還有一個最大的問題就是投票不方便，像這次台北市就只有四個投開票所，過去馬英九主政時期，全國還有五百零七個投開票所，直到二〇一七年黨主席選舉都是維持這種規模，但到了前主席江啟臣時代，投票所就銳減僅剩下三百八十三個，這次數量相同。

    國民黨這次具有投票權的國內黨員以及海外黨員選舉人數為三十三萬一千三百餘人，其中軍系黨員人數約佔四分之一，差不多有八萬票，對於選舉結果影響不小。

