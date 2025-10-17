基隆市政大樓合建案送地建商 議員向監院檢舉

基隆市政府擬在舊公車修理廠以公辦都更興建新市政大樓，議員質疑變相將土地送建商。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府利用舊公車處修理廠，以公辦都更方式興建新市政大樓，民進黨市議員鄭文婷認為，基隆市政府涉嫌以公私合建名義興建辦公大樓，以規避《國有財產法》及《土地法》，昨向監察院檢舉，籲請啟動調查。市府表示，相關程序都依法合規。

市府︰程序依法合規

鄭文婷指出，依據《國有財產法》規定，非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積在一六〇平方公尺以上者，不得標售。此外，《土地法》第廿五條規定，直轄市或縣（市）政府對於其所管公有土地，非經該管區內民意機關同意，並經行政院核准，不得處分或設定負擔或為超過十年期間之租賃。鄭文婷指出，新市政大樓合建都更案市府至今未送議會審議通過，也未經行政院核准，顯有許多法定程序未妥善，市府就急著在年底前招商，明顯違法。

鄭文婷表示，市府擬以「合建都更」名義，與建商合建新市政大樓，恐流失八八四坪土地，她質疑市府的政策不僅違法，更將喪失土地所有權，呼籲監察院盡速啟動調查，並彈劾決策的市長謝國樑。

市府都市發展處長謝孝昆澄清，新市政大樓依照都市更新條例的規定辦理，於法有據，中央及各縣市也有成功案例，如國家住都中心辦理「台北行二、行三公辦都更案」，打造聯合辦公行政園區。此外，都市更新條例規定，土地或建財處分等，不受土地法及國有財產法等限制，新市政大樓公辦都更案是依法辦理。

