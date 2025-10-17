涉央廣五星旗案廠商 議員揭曾得標北市府標案

身為國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，傳出官網被竄改置放中國五星旗，相關人員、廠商遭移送法辦引發爭議。台北市議員洪婉臻昨在議會財建委員會質詢時揭露，涉案廠商也曾得標北市府都發局、建管處、文化局的標案，要求市府資訊局最慢兩週內清查，希望最快一週內可以給回覆。

洪婉臻指出，涉入央廣五星旗案的廠商，在北市府也有得標，標案是在建管處、文化局包含相關的網站維護、資料庫改版等，部分網站有訂場地的功能，也涉及個資問題，金額從數十萬至百萬元不等，在二〇二三年、二〇二〇年、二〇一九年各一件；二〇一八年各兩件。

洪婉臻強調，央廣網站駭入事件疑非單一個案，這種情況如果發生在台北市政府網站，民眾個資、內部文件可能全數外洩，資訊局僅以「提供契約範本」的方式要求各局處自行把關，卻未主動稽查廠商背景或分包狀況，要求資訊局立即啟動資安檢查，清查是否有中國背景或跨境製作行為，提出具體應對計畫。

資訊局長趙式隆表示，中央與地方的資安聯防有綿密的串聯網路，市府並未獲得央廣案之情資共享，應屬單一事件；據側面了解，該案目前檢方提列的主要嫌疑人包含央廣員工等，均為台灣人，該廠商亦非經濟部投審司認定的中資來台投資事業。

