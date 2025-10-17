為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙城論壇進度 北市府：MOU修正已回覆勞動部

    2025/10/17 05:30 記者何玉華、甘孟霖／台北報導

    原定九月底舉行的台北、上海「雙城論壇」臨時喊卡，民眾黨台北市議員林珍羽昨追問進度，台北市政府秘書長李泰興表示，已將勞動部關心的職業技能培訓MOU內容修正，並發文回覆，勞動部若沒意見，會就此再跟中方溝通，接著協調舉辦時間，希望今年能舉辦，不要中斷。另台北市長蔣萬安二〇二三年首次赴上海雙城論壇，達成的小貓熊交換，台北市立動物園長朱孝芬表示，明年上半年完成。

    北市議會民政委員會昨進行秘書處等單位工作報告，林珍羽詢問說，雙城論壇九月喊卡後，工作報告中完全沒有下一步作為的內容，雙城論壇是今年度的重要規劃，難道沒有任何規劃嗎？

    秘書長︰盼今年能舉辦 別中斷

    李泰興表示，今年預計要簽的兩個備忘錄中，有關職業技能培訓部分，勞動部擔心會涉及技職教育、派遣員工的人力仲介等議題，希望能修改。通知修改時已接近舉辦時間，因修改內容還要跟中方協調，擔心作業不及，才沒有在九月下旬舉辦。

    李泰興說明，對勞動部提的疑慮、意見已完成修正並回覆，若勞動部沒意見，會就此具體的內容再跟中方溝通，將MOU內容確認後，再協調雙方的時程，「希望今年能舉辦，不要中斷。」

    上海小貓熊 估明年初完成交換

    另外，蔣萬安二〇二三年赴上海雙城論壇，向上海方提出引進上海小貓熊的計畫，迄今未實現，民眾黨台北市議員陳宥丞也追問進度；朱孝芬昨說，雙方已確定一對企鵝交換一對小貓熊；企鵝部分因有禽流感問題，小貓熊則是擔心狂犬病，必須完成疫苗接種，目前雙方的檢疫條件還在確認中，確定明年上半年可以完成動物交換儀式，希望能在年初完成。

    陳宥丞提醒，不要讓市民有因為政治拖延而等待的感覺，來台的小貓熊也應該由我方命名。朱孝芬表示，原則上對岸尊重由我方命名，後續會再討論命名方式。

