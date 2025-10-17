海龍蛙兵移防澎湖 改隸特指部

海龍蛙兵為我國外離島關鍵戰力，近期因新建營舍及訓練規劃，主要兵力將集中澎湖。（取自中華民國陸軍臉書）

海龍蛙兵為我國外離島關鍵戰力，近期因新建營舍及訓練規劃，主要兵力將集中澎湖。軍方指出，海龍原直屬航特部，目前已移編特指部，同時在上月移防澎湖，並於昨天假編成，後續將正式核定；海龍儲訓隊目前暫待金門，規劃年底遷移澎湖。

金門儲訓隊年底遷移

據中央社報導，具備三棲作戰能力，可執行狙擊、滲透、爆破、反恐、搜救等任務的「海龍蛙兵」是國軍關鍵戰力之一，原直屬陸軍航空特戰指揮部，目前已移編至陸軍特種作戰指揮部，並於上月正式移防至澎湖地區，昨天已完成「假編成」，後續將正式核定完成編成。

請繼續往下閱讀...

據報導，經軍方綜合考量評估，由於海龍蛙兵長年與美方協訓交流，且位於澎湖西嶼牛心灣營區自興安專案改建後，不僅營舍設施新穎，更已設置可迅速部署海龍艇的軌道，利於快速海上馳援，未來海龍主要兵力將集中澎湖地區。

另，負責培訓海龍的「儲訓隊」目前仍設置於金門，也規劃年底自金門遷移至澎湖，藉此強化訓能。陸軍司令部日前對此強調，國軍部隊兵力部署及運用，是依敵情威脅及作戰任務需求實施規劃，以提升整體防衛戰力。

軍方人士說，澎湖戰略地位日趨重要，除為分散台灣西部的防務壓力的首層防線外，馬公港及馬公機場更屬重要前線基地，前總統蔡英文二〇二二年曾親赴視導兩棲連實施戰鬥射擊、快速反應射擊演練。海軍海鋒中隊轄下雄風反艦飛彈亦部署澎湖，彰顯其戍衛台海的重要戰略價值。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法