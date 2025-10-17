斐迫遷我外館／台祭晶片制裁 外長：接獲南非新版協議交涉請求

外交部長林佳龍昨在立院表示，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目，將籌碼準備好，同時保持與南非的交涉，這是動態的過程。（記者劉信德攝）

南非迎合中國對台打壓，無視與我一九九七年協議，片面矮化、迫遷我駐處，九月底政府曾一度傳出可能對南非實施半導體出口管制消息，目前暫緩實施，持續與南非交涉中。立委馬文君、王定宇昨質詢關切此一議題，王定宇支持外交部做法，但要求外交攻防需要有「一致性」，以免令國人捉摸不清。

立委：外交攻防需要有「一致性」

外交部長林佳龍回應指出，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目，將籌碼準備好，同時保持與南非的交涉，這是動態的過程。

王定宇指出，南非政府對台種種違法、不適當且失去外交禮節的對待，令台灣民間對政府宣布暫緩對南非實施出口管制一片掌聲，但從敲鑼打鼓宣布晶片制裁到後來的轉折，恐難令國人理解、最後變成烏龍，這會讓人覺得比較遺憾。

他強調，外交攻防的「一致性」非常重要，包括政府內部對外態度一致、國人團結支持外交部的一致，以及外交部面對南非談判的強硬或放軟態度的一致性，否則弄了半天換到一顆葡萄，或者模糊導致的損害可能擴及拉美等其他地區，此等事件不可等閒視之。

國民黨立委馬文君也稱，外交努力要讓人看到實質成果才有意義，她不認為與中共打壓有關，要求外交部拿出具體作為，不要「沒有辦法的時候就說中共的問題」。

外交部亞西及非洲司長顏嘉良曾於今年七月在記者會上說，我不排除對南非祭出晶片制裁，他昨受訪說明，南非九月就一九九七年台斐協議提出新版本，並首度向我方要求協商，我國同步評估採取法律行動等可行性。

