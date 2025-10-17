為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    斐迫遷我外館／台祭晶片制裁 外長：接獲南非新版協議交涉請求

    2025/10/17 05:30 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍昨在立院表示，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目，將籌碼準備好，同時保持與南非的交涉，這是動態的過程。（記者劉信德攝）

    外交部長林佳龍昨在立院表示，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目，將籌碼準備好，同時保持與南非的交涉，這是動態的過程。（記者劉信德攝）

    南非迎合中國對台打壓，無視與我一九九七年協議，片面矮化、迫遷我駐處，九月底政府曾一度傳出可能對南非實施半導體出口管制消息，目前暫緩實施，持續與南非交涉中。立委馬文君、王定宇昨質詢關切此一議題，王定宇支持外交部做法，但要求外交攻防需要有「一致性」，以免令國人捉摸不清。

    立委：外交攻防需要有「一致性」

    外交部長林佳龍回應指出，南非已對我提出新版本的協議，外交部持續透過跨部會協調及評估可能反制的項目，將籌碼準備好，同時保持與南非的交涉，這是動態的過程。

    王定宇指出，南非政府對台種種違法、不適當且失去外交禮節的對待，令台灣民間對政府宣布暫緩對南非實施出口管制一片掌聲，但從敲鑼打鼓宣布晶片制裁到後來的轉折，恐難令國人理解、最後變成烏龍，這會讓人覺得比較遺憾。

    他強調，外交攻防的「一致性」非常重要，包括政府內部對外態度一致、國人團結支持外交部的一致，以及外交部面對南非談判的強硬或放軟態度的一致性，否則弄了半天換到一顆葡萄，或者模糊導致的損害可能擴及拉美等其他地區，此等事件不可等閒視之。

    國民黨立委馬文君也稱，外交努力要讓人看到實質成果才有意義，她不認為與中共打壓有關，要求外交部拿出具體作為，不要「沒有辦法的時候就說中共的問題」。

    外交部亞西及非洲司長顏嘉良曾於今年七月在記者會上說，我不排除對南非祭出晶片制裁，他昨受訪說明，南非九月就一九九七年台斐協議提出新版本，並首度向我方要求協商，我國同步評估採取法律行動等可行性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播