美強化關島防衛 林佳龍：因應中國軍事擴張

美媒報導，美國防部正全力強化關島基地，以加強嚇阻中國對台動武企圖及台海衝突發生的可能。圖為美軍艦停靠關島阿普拉港。（中央社檔案照）

美媒報導，中國飛彈能力快速提升，美國國防部正全力強化關島基地，以加強嚇阻中國對台動武企圖及台海衝突發生的可能。外交部長林佳龍昨在立法院受訪說，美方強化印太部署，當然是因應中國軍事擴張，也與台海等第一島鏈地區密切相關，台灣會做好因應，與理念相近國家共同維護區域和平穩定。

嚇阻中國犯台企圖 強化第一島鏈部署

美國「華爾街日報」報導，美國國防部正全力打造關島防衛系統，而關島雖距離北京比美國領土夏威夷更近，且成本高昂、運補困難，同時須打造足以抵禦共軍東風二六中程彈道飛彈的防空系統，但關島如今已成太平洋的戰略支柱。美軍軍官強調，強化關島基地是為嚇阻中國軍隊對台動武，展現美軍作戰能力。

林佳龍昨赴立院業務報告並備質詢，他受訪說，美方強化防衛部署是區域安全架構的一環，當然與因應中國軍事擴張有關。台灣將持續與理念相近國家緊密合作，共同維護區域和平穩定。

針對外交部明年度預算增加規模超過百億元，林佳龍強調，外交預算佔中央總預算的比例並未相對提升，而預算增加是為落實「榮邦計畫」、加強推動「總合外交」，同時加強國際合作發展基金會（國合會）角色，深化國際交流。

知情人士透露，明年度外交預算占總預算一．三七％，比例雖略高於今年，但僅恢復至二〇二一年水準，仍低於二〇〇九年、前總統馬英九政府任內曾達到的一．七三％，相比之下中國廿五年來外交預算已從人民幣五十七億元，暴增十一倍至六四五億元。

外界關注年底總統是否出訪友邦並過境美國，林佳龍說，元首及高層出訪是外交部的重點工作，若有進一步安排，將由總統府統一對外說明。

林信義率團赴APEC 爭取會晤川普等領袖

另，今年亞太經合會（APEC）高峰會十月底將於韓國慶州登場，民進黨立委陳俊宇關切我方代表總統府資政林信義領軍的代表團，是否有機會與各國會談，甚至與美國總統川普雙邊交流？林佳龍在答詢時強調，APEC高峰會是各成員以平等地位參與的重要國際平台，我方代表團除了參與領袖峰會外，也將出席企業高峰會等場合，盼藉此與各國領袖及經貿代表進行交流，相關會面都有在聯繫安排中。

