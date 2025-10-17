官兵遭中國點名制裁被拒貸？政院：將介入了解個案

立委王定宇點名2行庫以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁。（資料照，記者王藝菘攝）

民進黨立委王定宇前天在立法院披露，公股銀行以「遭中國點名制裁」為由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，形同執行中國制裁，王定宇昨進一步公布兩家銀行名稱為台銀人壽、玉山銀行。王定宇並強調，已反映數月並且召開三次會議，不過，行政院以及金管會仍說還要了解個案。

王定宇昨進一步說明，首起案件為機敏單位退役人員向台銀人壽申請更改姓名，卻被告知為「高風險人員」須親赴總公司辦理；第二起案件則為退役軍人在玉山銀行申請房貸，因銀行透過Google搜尋發現「遭中國通緝紀錄」，而遭列為高風險對象、拒絕核貸。目前已組成自救會爭取權益。

請繼續往下閱讀...

他指出，目前遭中共通緝公告的國軍人員超過二十人，包含資通電軍、心戰大隊與軍情局人員，這些人僅因保家衛國就被貼上風險標籤，政府必須「硬起來」徹查究責。

王定宇表示，他過去幾個月具體接到至少這兩個個案，在國內金融機構進行申請案件時，竟被以遭受中國通緝為理由，給予相當大的刁難。等於台灣行庫執行中共對台灣國軍的通緝，「我們絕對無法接受」，也要求政府處理、甚至處分。

金管會：

國銀黑名單 中國制裁名單沒列入

金管會銀行局副組長曹玉翎昨在行政院會後記者會表示，「個案機構的部分會做了解」。她並強調，依現行洗錢防制要求，會要求銀行在系統建立黑名單機制，不過，中國制裁名單沒有列入。

行政院發言人李慧芝表示，公股行庫與民營銀行在實務上，會把歐盟、聯合國、法務部的制裁名單列入黑名單，但不會有中國制裁名單。

對於王定宇稱已反映數月、召開過三次會議，行政院是否反應慢半拍？李慧芝說，據她了解，金管會沒有參與王定宇協調會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法