中共「台灣光復」紀念活動 陸委會：禁中央、地方公職前往

陸委會發言人梁文傑昨表示，政府已明令禁止公職人員參加中共「台灣光復80週年」紀念活動。（記者陳鈺馥攝）

台灣光復八十週年將屆，中共將邀台灣政黨人士、統派組織赴中參加紀念活動。陸委會昨宣布，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的活動。

陸委會發言人梁文傑昨表示，今年是二次世界大戰結束八十週年，八十年前，中華民國軍民付出巨大犧牲擊敗侵略者；今年也是古寧頭戰役勝利七十六週年，一九四九年十月廿五日，我軍民團結一致，成功抵抗來犯共軍，全體台灣人民共同守住台、澎、金、馬，也守住了中華民國主權，銘記這段歷史，反抗侵略者併吞，才是紀念這個日子的真正意義。

梁文傑提及，中共在十月廿五日前後期間，舉辦以消滅我國主權及捏造台灣歸屬於中國的「台灣光復」相關活動，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

中方喊九二共識前提恢復兩會交流

陸委會：民意反對九二共識

另外，「海峽兩岸社團交流節」昨在北京開幕，前海基會副董事長高孔廉表示，希望海基會和海協會能恢復協商；中國海協會長張志軍則說，堅持「九二共識」，兩岸兩會交流合作就可順利進行。

梁文傑回應說，高孔廉的說法是希望海基會、海協會能夠恢復協商，我們也是這樣希望，但問題在於，中共堅持一定要接受它的政治前提，講來講去就是「繞圈子」狗咬尾巴，這個問題目前「我看也還是無解」。

