為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共「懸賞」我心戰大隊》陸委會警告：提供資料者 國安法偵辦

    2025/10/17 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    針對中共「懸賞」我心戰大隊，陸委會發言人梁文傑昨警告，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）

    針對中共「懸賞」我心戰大隊，陸委會發言人梁文傑昨警告，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑。（記者陳鈺馥攝）

    中共對國軍心戰大隊十八人發布「懸賞通告」，對於提供有效線索、協助公安抓捕嫌犯的人員，將給予一萬人民幣獎勵。央視旗下「日月譚天」也發文威脅，其表現「惡劣」者將依法嚴懲，最重可死刑、終身追責或缺席審判。陸委會發言人梁文傑昨警告，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑。

    配合者涉國家情報法等7年以上重罪

    國台辦發言人陳斌華在記者會指稱，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期透過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運作反動電台等卑鄙手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。

    台媒問及，心戰大隊人員被威脅判處死刑，甚至可終身追責、缺席審判，這符合國際法人道原則？陳斌華說，「台灣是中國一部分」，公安機關對台灣軍方心理作戰大隊十八名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實懲獨意見，維護兩岸同胞和中華民族根本利益的正義之舉。

    批北京藉濫捕濫訴 恐嚇台灣民眾

    梁文傑則表示，關於中共發布所謂「懸賞通告」，然後又威脅終身追責，這些對我們來講，就是自去年懲獨廿二條以來的一連串作為，主要是塑造長臂管轄，透過濫捕濫訴來恐嚇台灣民眾。

    梁文傑強調，我們要特別講，如果有台灣民眾配合中共的懸賞通告提供資料，依情節可能涉及「國安法」、「國家情報工作法」、「刑法」等，都是七年以上有期徒刑，呼籲所有民眾不要覺得為了一己私利，可以拿到一點小小好處就配合中共。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播