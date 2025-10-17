涉黃國昌狗仔案 中央社懲處謝幸恩兩大過

針對前記者謝幸恩捲黃國昌狗仔跟拍案，中央社昨日發聲明懲處謝幸恩及其多位主管。（翻攝自中央社官網）

中央社前記者謝幸恩捲入立委黃國昌狗仔跟拍案，中央社啟動調查機制，並在昨天公布調查報告。中央社指出，謝幸恩雖已請辭，但任職期間，違反社方「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對中央社造成極大的傷害，予以最嚴厲的記大過二次處分。相關主管涉有疏失，也依情節輕重分別議處。

中央社表示，經中央社人評會四位內部調查委員完成調查報告，並諮詢三位外部委員林信和律師、吳明蒼律師及盧世祥新聞顧問，提供懲處與改善建議，提報中央社人評會審議做出決議。

請繼續往下閱讀...

立委黃國昌昨回應時繼續護航謝女，批評中央社這麼大動作，自己有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡有一把尺。至於謝女兼職部分，他說，謝記者有自己的看法，自己不是當事人，沒辦法替她回答。

此外，黃國昌所指揮的狗仔團日前遭揭露，近年薪資由凱思國際支付，該司負責人為黃的姻親李麗娟；名嘴李正皓更爆出，黃國昌妻子高翔戶籍登記在李麗娟的房產下。

對於上述指控，黃反問，民進黨立委王義川不是已經提告？代表王對他犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式、影射性的方式提問？來掩飾侵害他人個資疑慮，自己不會隨之起舞。他沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾王義川。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法