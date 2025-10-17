質詢涉恐嚇證人 應曉薇交保金加碼500萬

京華城案昨開庭，台北市議員應曉薇（右）在女兒應佳妤（左）陪同下出庭。（記者王藝菘攝）

國民黨台北市議員應曉薇涉京華城容積弊案，台北地院上月五日裁定三千萬元交保，應本月九日市議會質詢時，竟公開要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局、政風室」，還說「竟有都委會公務人員指揮都發局人員在便當會偷錄影」。台北地檢署認為應曉薇涉恐嚇、騷擾證人，違反交保規定，遞狀建請合議庭審酌她是否仍能以交保替代羈押；合議庭昨傳喚應到庭說明，隨後裁定應加保五百萬元，應一個小時就籌到保金，完成辦保獲釋。

庭訊時，主任檢察官林俊廷說，應曉薇質詢涉己案件，藉機騷擾、恐嚇證人，公然指責在便當會時錄影自保的都委會執行秘書劉秀玲「作賊心虛偷錄影」，還要求市長整頓都發局、政風室，顯示她無意遵守法院規定，證人於二審仍可能須作證，且法院也正在函詢市府關於京華城土地扣押案的意見，法院不能放任應曉薇利用議員職權修理、報復公務員證人，影響審判公正。

請繼續往下閱讀...

應曉薇自認質詢都秉持良心，上週質詢的重點在於興隆國宅和青少年輕生議題，「最近輝達進駐案，很多議員在質詢時一個比一個兇，這也是施壓嗎？」應曉薇解釋，法院也規定法庭內不能錄音錄影，市府便當會同樣不能偷錄影，她才會要求市府檢討會議規範。

應曉薇隨即語氣放軟表示，不好意思一段質詢造成檢察官困擾，她沒有不遵守交保規定之意，對證人也沒惡意，會虛心改進，保證日後不再質詢都發局等相關局處與證人，以免引發誤會。

合議庭評議後認為，應的質詢內容確實已違反禁止騷擾、恐嚇證人的限制規定，一審的證人於二審仍可能再次作證，應的質詢有勾串證人之虞，但尚無重行羈押的必要，為確保後續不再發生，裁定加保五百萬元。

會計師范有偉 承認親手交柯500萬

此外，台北地方法院昨續審京華城弊案，檢辯聚焦查證A1─37硬碟工作簿Excel檔，會計師范有偉出庭作證交付五百萬元政治獻金予柯文哲的具體過程。檢察官林俊廷指出，相關證詞與柯工作簿帳冊上的「范有偉五〇〇」記載相符，而該筆金錢往來屬於高度私密，僅可能為范、柯二人才知情，足以佐證工作簿的製作人就是柯文哲。

范有偉昨證稱，與柯文哲相識超過廿年，得知他有意參選總統後捐了五百萬元。他坦承，確曾於住家的地下停車場，親手從後車廂取出裝有五百萬元現金的袋子交給柯文哲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法