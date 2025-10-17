為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    三大法官「缺席抵制」憲法法庭評議會議 民團轟：形式守法、實質卸責

    2025/10/17 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    台灣永社等民團昨召開記者會，痛批三位大法官「形式守法、實質卸責」，以違憲的憲法訴訟法第卅條「缺席抵制」憲法法庭評議會議。（記者陳鈺馥攝）

    台灣永社等民團昨召開記者會，痛批三位大法官「形式守法、實質卸責」，以違憲的憲法訴訟法第卅條「缺席抵制」憲法法庭評議會議。（記者陳鈺馥攝）

    憲法法庭目前剩大法官八人，陷入實質停擺狀態。台灣永社、辜寬敏基金會等民團昨召開記者會，批評蔡宗珍、朱富美、楊惠珍三位大法官「形式守法、實質卸責」，每月坐領部長級薪俸，卻以違憲的「憲法訴訟法」第卅條「缺席抵制」憲法法庭的評議會議。

    批三人公開發表評論 違反「法官不語」

    憲法法庭因藍白兩黨兩度封殺大法官提名人選，以及藍白修改「憲法訴訟法」增列需有十位大法官才能開庭評議，癱瘓至今；蔡宗珍、朱富美、楊惠珍三大法官本月八日發表聲明，指「新修正憲訴法第卅條第二項至第六項規定，為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用」。

    永社理事長、律師黃帝穎指出，當憲法法庭被癱瘓，未來面對再有違憲惡法，行政院長可依憲法「不予副署」，不副署法律就無法生效。如果立法院不敢依憲法增修條文提出閣揆不信任案，就代表行政院不副署惡法有正當性。

    東吳大學法學院特聘教授張嘉尹表示，三位大法官的行為創下憲政史上惡例，憲法法庭是合議制，由大法官提出少數或多數見解，如果無法達成共識就透過表決，也會成為憲法法庭的判決或理由。但這三名大法官竟是透過報章媒體表達意見，已違反「法官不語」倫理守則，亦即在法庭之外發表評論意見。根據「大法官自律實施辦法」第六條規定，大法官應避免公開發表評論，這種大法官真的是令人震驚。

    張嘉尹說，前大法官黃虹霞日前受訪時透露，有「部分大法官以缺席方式抵制，造成憲法法庭無法開庭」，後來這三名大法官的聲明證明這件事。他痛批，大法官抵制開庭這種事真的是破天荒，以缺席方式杯葛，完全是「怠忽職守」。

    籲勿依違憲法律 讓憲法法庭陷入停擺

    辜寬敏基金會執行長楊宗澧批評，歷史會記住蔡宗珍、朱富美、楊惠珍三位大法官名字。

    經民連智庫研究員高鉦詠認為，憲法法庭在權力分立之上存在，絕不能任由不當立法的限制、封鎖、阻礙，而停滯不前。大法官不應按照違憲的法律，讓憲法法庭僵持下去。

