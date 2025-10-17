焦點評論》藍黨魁之戰 也打抗中牌

這批自稱「孫中山信徒」的藍營人士，每逢選舉都高喊團結，但哪次黨內競爭不是殺紅眼。圖為十月七日在台中登場的國民黨主席選舉分區政見發表會，六名候選人全員到齊。（記者蘇孟娟攝）

記者施曉光／特稿

藍營黨魁之爭進入第九局下半，鄭麗文、郝龍斌的兩強對決態勢益發明顯，由於鄭麗文的網路聲量明顯高過郝龍斌，為了突破逆轉劣勢，郝龍斌日前出手用「是我們黨內的候選人動員的嗎？」的不具名方式，痛陳自己遭境外網軍以假民調、假訊息攻擊。

雖然郝龍斌強調只說攻擊來自「境外勢力」，也沒有點名對象，卻有兩個人幫忙打開天窗說亮話，一個是趙少康直指「中共介入」，另一人是張亞中在上週辯論會挑明講，大家都知道郝龍斌點的是誰，這個人就是鄭麗文。

請繼續往下閱讀...

原本一場黨內選舉風波，只是藍營家務事，外人沒啥置喙餘地，但因為過去綠營質疑中共介入台灣事務，國民黨總是一副不屑一顧的態度，這次藍營自家禍起蕭牆，當然難逃外界眼光檢視。

國民黨向來批評民進黨靠打「抗中保台」牌獲取政治利益，現如今黨內選舉對付自己的黨內同志，也打「抗中牌」，只是目的與「保台」無關，保的是爭奪黨權的利益，看在中共眼裡，想必真心瞧不起這批藍營政客。

其實四年前的國民黨主席選舉，就已經隱約出現「抗中牌」味道，當時也是候選人的張亞中就被朱立倫打為「紅統」候選人，但歷史總是諷刺，當年的苦主張亞中，今天也質疑對手得到對岸支持，因為意外竄起，這次選舉鄭麗文幾乎獲得多數軍系票源支持，聲勢看漲，「昨日張亞中，今日鄭麗文」。

互毆還不只在拳擊場上，場外戰火甚至燒得更猛烈。趙少康前天在臉書暗批給鄭麗文幫腔的某些藍營名嘴是「紅統名嘴」，「被照妖鏡一照，牛鬼蛇神通通現形跳出來表忠」，甚至還說「有些深藍人士因為太反對台獨，寧願支持中共，這種『聯合次要敵人，打擊主要敵人』的想法太一廂情願」，難不成今天的國民黨還要重演一九二七年在中國大陸時期「清共勢力」、「容共勢力」分裂的「寧漢分裂」？

這批自稱「孫中山信徒」的藍營人士，每逢選舉都高喊團結，但哪次黨內競爭不是殺紅眼，而且背刺最深且刀刀見骨的，總是自己人，難怪有人形容這次黨魁改選彷彿不是在選領導人，而是「清算仇人」，也在在證明所謂的「團結」，只是國民黨維持門面假象的選舉道具，用完之後就全被丟進倉庫裡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法