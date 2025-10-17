鄭麗文拜會 洪秀柱：支持跟我理念相同的人

國民黨主席候選人鄭麗文昨到新北市新店區拜訪前國民黨主席洪秀柱，洪秀柱受訪表示，她對每位參選同志都全力支持，支持跟她理念相同的人。（記者黃政嘉攝）

國民黨主席選舉十八日將投票，候選人鄭麗文昨到前國民黨主席洪秀柱住處拜訪。被問是否支持鄭麗文？洪秀柱說，她對每位參選同志都全力支持、加油打氣，「支持跟我理念相同的人。」就像鄭說的，不要「網內互打」，讓大家覺得國民黨內鬥內行，外鬥外行。

二人在社區大廳相見時，鄭主動擁抱洪，雙方微笑互動接受媒體聯訪。洪秀柱說，每個人參選國民黨主席都應予以肯定，黨現在的狀況，那麼多同志願挑起重擔是很不容易的事，「我也擔任過黨主席，知道箇中辛苦。」

洪秀柱說，鄭來看她，她很高興，「雖然鄭的身高，讓她不太痛快。」希望像鄭講的，千萬不要「網內互打」。

鄭麗文則強調，洪秀柱過去在國民黨最低迷時刻，挺身參選總統、擔任黨主席，「我的勇氣不及柱姐過去百分之一。」她由衷欽佩、感謝洪，「雖然我們有最高反差萌，但她在我心中，永遠是個巨人。」

鄭並說，雖然黨主席選舉，最後選得有一點脫離正軌，但相信馬上就能雨過天青，盼同志別忘百姓的殷殷期盼，團結才不會辜負選民。

被爆大選挺郭譏侯、柯 鄭：當然沒有

鄭麗文也被爆料疑在二〇二三年擔任不分區立委時，力勸鴻海創辦人郭台銘參選總統，鄭昨對此說「太抬舉我了」；對於是否曾批評黨總統提名人侯友宜、前台北市長柯文哲「奄奄一息、混吃等死？」鄭也回應「當然沒有。」

鄭麗文昨晚也在台北市議會舉辦造勢晚會，鄭麗文說，這場選舉獲得海內外高度關注，從宣布參選開始就受到來自四面八方鼓勵、支持、打氣，更提到，很多人說若她當上黨主席，就會入黨，還有更多失聯黨員說，如果鄭麗文當選，他們一定回到國民黨。

鄭麗文表示，她要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，首先，要先照顧基層黨工、黨員、黨代表，如果國民黨連自己的第一線戰士都不在乎，那國民黨只會被別人欺負。她說，過去被忽視，甚至被民進黨團滅、受到司法追殺，「麗文擔任黨主席，一定幫你們討回來！」

國民黨主席選舉明天投票，候選人鄭麗文昨出席造勢晚會，向支持者比出五號手勢。（記者田裕華攝）

