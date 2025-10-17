黨魁選舉明投票》搶公教票 郝龍斌挺反年改

國民黨黨主席候選人郝龍斌昨出席松山區請益之旅，全場高呼口號為郝助選。（記者張嘉明攝）

公教團體總會長稱「感激涕泣」 表態「唯一支持郝龍斌」

曾表態支持現任國民黨主席朱立倫連任的「國民黨公教警消委員會」主委、「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉，最近發出公開信，表態「唯一支持郝龍斌」，他強調，郝承諾停砍年金，力挺停止年改，讓所有退休公教軍警消人員感激涕泣，也是大家共同的選擇與決定。

郝寄發公開信 承諾支持停砍年金

國民黨主席候選人郝龍斌競選辦公室最近也向全體黨員寄發公開信，說明爭取黨主席的理念，並承諾停砍年金，還退休公教尊嚴、確保退休生活品質；打倒「非核家園」，重啟核二、核三；集黨公職人員智慧，集体決策，不搞一言堂；打造「國民黨版1999」，讓黨員透過Line反映意見，下情上達。

由於郝龍斌最近質疑有境外勢力介入黨主席選舉，「戰鬥藍」召集人趙少康更直指中共介選，身兼民進黨主席的賴清德總統呼籲朝野共同支持「國安十法」修法，但郝昨接受廣播節目訪問表示，綠營見獵心喜，想要藉機推動箝制人民的法律，只要他當國民黨主席一天，就絕對不會讓這些法律通過。

對於外界討論中共介入國民黨主席選舉，郝龍斌說，他從未說過中國大陸介選，「這是人家硬扣（帽子），我只講現象」。他還說，自己只有提假帳號、假民調攻擊他，希望大家要注意這個現象，沒有提及其他黨主席候選人，「這件事讓民進黨撿到槍，我非常不樂見。」

傳鄭挺郭沒挺侯？ 郝：鄭要說清楚

郝龍斌昨也到新店參加黨員座談，媒體問郝，另一位候選人鄭麗文去年總統大選時，明明黨已提名侯友宜，她還支持鴻海集團創辦人郭台銘；郝龍斌說，任何一個黨員都必須支持黨提名的候選人，這是天經地義的事，如果有這樣的傳聞，鄭麗文要說清楚。

也有媒體問，鄭麗文一直被認為是「背骨」，如果她當選國民黨主席會怎樣？郝龍斌說，這事他不做評論，他希望所有參選人，盡可能強調自己的優點，爭取黨員的支持與認同，他不會攻擊黨內任何的候選人。

郝龍斌陣營今晚將台北市新民高中舉辦選前之夜造勢，包括新北市長侯友宜、台東縣長饒慶鈴將現身相挺，國民黨不分區立委張嘉郡也將現身，象徵雲林張家力挺，此外，前台中市長胡志強與台中市長盧秀燕嫡系立委黃健豪也會出席，象徵台中市長盧秀燕支持意向。

