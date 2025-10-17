中方資助選立委 二審判2年8月 高院：馬治薇是中共在地協力者

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右），接受中國資助參選，二審判刑2年8月。圖為馬治薇以無黨籍競選桃園市立委，2024年1月民眾黨前主席柯文哲到桃園，兩人在宮廟同框拜票，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，桃園地檢署查出她涉嫌接受中國資助參選，依涉犯反滲透法等罪起訴，一審桃園地院僅依違反個人資料保護法判刑八月，其餘無罪；全案上訴，高等法院認定馬女提供調查局、國安局人員資訊等情報給中方，換取資助她參選立委，「顯已受中共滲透成為在地協力者」，依反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」判兩年八月、不法利益美金三萬四千多元（折合台幣約一百零五萬元）沒收，可上訴。

提供調查局、國安局資訊 換取資金

桃園地檢署起訴指出，馬治薇前年四月將中央各機關國會聯絡名冊掃描成電子檔，以通訊軟體傳給中共實質控制的某基金會人員「冰姐」等人，獲得提供她往來中國機票、食宿費用。馬女陸續提供某科技廠設備圖紙、調查局及國安局人員資訊、政治輿情等資料給「冰姐」等人，換取中方資助她參與立委競選活動，共獲不法利益美金三萬四千多元。

請繼續往下閱讀...

桃園地院認定馬女僅觸犯個資法，判刑八月，國安法、反滲透法均無罪，全案上訴。

法官認定受中共滲透 觸犯反滲透法

高院審理時，馬女辯稱無證據證明「冰姐」等人是境外敵對勢力的滲透來源，且只是資助她日常生活所需，但高院不採信，認定她觸犯反滲透法、個資法犯行明確。

高院認為，馬女明知中共長期威脅以軍事武力進犯及多方滲透，卻提供情報資料換取中共金錢資助她參選立委，「顯已受中共滲透成為在地協力者」，並配合境外敵對勢力介入影響選舉。若馬女當選立委，仍依中共指示行事，恐不當使用立委職權危害主權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法