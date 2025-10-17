為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中方資助選立委 二審判2年8月 高院：馬治薇是中共在地協力者

    2025/10/17 05:30 記者楊國文／台北報導
    民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右），接受中國資助參選，二審判刑2年8月。圖為馬治薇以無黨籍競選桃園市立委，2024年1月民眾黨前主席柯文哲到桃園，兩人在宮廟同框拜票，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

    民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右），接受中國資助參選，二審判刑2年8月。圖為馬治薇以無黨籍競選桃園市立委，2024年1月民眾黨前主席柯文哲到桃園，兩人在宮廟同框拜票，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

    民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，桃園地檢署查出她涉嫌接受中國資助參選，依涉犯反滲透法等罪起訴，一審桃園地院僅依違反個人資料保護法判刑八月，其餘無罪；全案上訴，高等法院認定馬女提供調查局、國安局人員資訊等情報給中方，換取資助她參選立委，「顯已受中共滲透成為在地協力者」，依反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」判兩年八月、不法利益美金三萬四千多元（折合台幣約一百零五萬元）沒收，可上訴。

    提供調查局、國安局資訊 換取資金

    桃園地檢署起訴指出，馬治薇前年四月將中央各機關國會聯絡名冊掃描成電子檔，以通訊軟體傳給中共實質控制的某基金會人員「冰姐」等人，獲得提供她往來中國機票、食宿費用。馬女陸續提供某科技廠設備圖紙、調查局及國安局人員資訊、政治輿情等資料給「冰姐」等人，換取中方資助她參與立委競選活動，共獲不法利益美金三萬四千多元。

    桃園地院認定馬女僅觸犯個資法，判刑八月，國安法、反滲透法均無罪，全案上訴。

    法官認定受中共滲透 觸犯反滲透法

    高院審理時，馬女辯稱無證據證明「冰姐」等人是境外敵對勢力的滲透來源，且只是資助她日常生活所需，但高院不採信，認定她觸犯反滲透法、個資法犯行明確。

    高院認為，馬女明知中共長期威脅以軍事武力進犯及多方滲透，卻提供情報資料換取中共金錢資助她參選立委，「顯已受中共滲透成為在地協力者」，並配合境外敵對勢力介入影響選舉。若馬女當選立委，仍依中共指示行事，恐不當使用立委職權危害主權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播