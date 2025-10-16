國台辦引「沒出息」酸台積電 王世堅反批 中芯紫光才是連滾帶爬

民進黨立委王世堅反擊中國國台辦，指在高科技半導體產業是中芯、紫光連滾帶爬，台積電則是從從容容。（記者王藝菘攝）

中國音樂人以民進黨立委王世堅過往質詢影片為素材，創作歌曲「沒出息」在兩岸爆紅。中國國台辦發言人陳斌華昨藉此散播疑美論，質疑台積電本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。王世堅反批，國台辦昧於事實，在高科技半導體產業是中芯、紫光連滾帶爬，台積電則是從從容容。

美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時，拋出美台半導體製造「五五分」構想。陳斌華昨在國台辦記者會表示，美國高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行「美國利益優先」的真實面目，以及民進黨所謂「台美關係史上最好」的可笑。

請繼續往下閱讀...

陳斌華稱，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而今卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，根源在於民進黨當局為了「倚外謀獨」。套用最近爆紅兩岸的「沒出息」，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、游刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

王世堅對此回應表示，搞不懂國台辦到底在講什麼。他說，交流的前提不該是一見面劈頭就罵，還罵得如此不精準，國台辦此言非常不禮貌且昧於事實，污辱台積電與台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法