    政治

    立委林岱樺涉詐助理費案 檢再查出人頭胞妹 月領13萬8

    2025/10/16 05:30 記者黃佳琳、陳政宇、葛祐豪／綜合報導
    民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，昨備妥4大箱資料，再度赴廉政會說明。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，昨備妥4大箱資料，再度赴廉政會說明。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委林岱樺被檢調指控涉詐一千四百九十六萬助理費，目前全案在高雄地方法院審理中，檢調近日再查出，林岱樺的胞妹林岱縝也是人頭助理的一員，曾月領十三萬八千餘元的助理費，偵結後依詐欺等罪追加起訴林岱樺等人犯行。

    追加起訴詐欺等罪

    檢方指出，林岱樺擔任立委期間，以表哥駱和明、大弟媳王瓊翎的名義，向立法院申報公費助理薪資，但兩人沒有實際擔任公費助理，十三年來共詐領一千四百七十三萬餘元。擔任林助理的周忠信等五人，也向立院不實申報加班費，合計詐領廿二萬餘元。

    檢調又發現，林岱縝從二〇二一年一月至二〇二四年十一月充當林的人頭助理，向立法院不實申報卅二萬三千餘元的薪水，且薪資浮動相當大，從每月四萬五千餘元到十三萬八千餘元。

    林岱樺到案後辯稱，林岱縝的薪資會每月調整，是因為她可以全時間配合工作。但林的說詞不被檢方採信，偵結後追加起訴詐欺等罪，併入審理中詐領助理費案。

    此外，民進黨廉政會昨討論林岱樺黨紀案，林岱樺親赴說明，其律師團隊更準備六百多頁陳述狀自清。林強調，檢方引用不利證據，諸多有利證據竟刻意漏列。有意爭取高雄市長提名的林岱樺說，期盼真相早日水落石出，能有一場公平的高雄市長黨內初選。會議最後未做結論。

