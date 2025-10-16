境外介選 侯友宜︰大家無法接受

國民黨主席選舉傳出中國介選，新北市長侯友宜（左）表示，如果真的有這種事情，大家沒辦法接受。（記者賴筱桐攝）

國民黨主席選舉十八日將投票，但候選人郝龍斌指控有有境外勢力介選。新北市長侯友宜昨受訪表示，如果真的有這種事情，大家都沒辦法接受。政治最重要的是找到一個溫和、理性、穩定的領導人。

國民黨主席選情激烈，南投縣副議長潘一全表態支持黨鄭麗文，並稱「郝龍斌若當選，就該退黨了」，外界關注主席選舉是否影響國民黨內團結？曾表態支持郝龍斌的侯友宜對此表示，政治最重要的是找到一個溫和、理性、穩定的領導人，清楚將黨的方向與理念釋出，給黨員來做決定，在這個理念下，一定要以全民所期待且能夠接受的方向來做，所以國家永遠擺第一，結合黨的理念與想法，讓黨員找出最適合引領國家走向的人才。

張善政挺郝 尊重議長挺鄭

國民黨在桃園市也出現市政系統與議會系統的支持對象不一樣，桃園市長張善政表態力挺郝龍斌，議長邱奕勝則支持鄭麗文；張強調，自己和侯友宜、台北市長蔣萬安等縣市長的看法一致，都支持郝當黨主席，他與邱能理解和尊重彼此的想法，尊重邱的政治選擇，不會有什麼特別解讀。

張善政提到，國民黨雖然沒有在中央執政，但在地方執政縣市佔優勢，二〇二六、二〇二八選舉要透過地方力量的整合，才能展現整體力量，最後拿回中央執政權，黨主席最重要任務就是整合藍軍地方能量，郝龍斌擔任過兩屆台北市長，熟稔議會生態，未來是最能整合地方力量的人選。

