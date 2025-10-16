鄭麗文：別網內互打 讓民進黨撿到槍

國民黨多人指控中共網軍介入黨主席選舉，候選人之一的鄭麗文呼籲不要「網內互打」。（記者劉信德攝）

國民黨黨主席候選人鄭麗文昨出席中華民國退役將官社會服務總會會員大會及台中黨員座談會，喊出團結且要藍白合、提名選舉制度要接地氣且現任優先，百年老黨要成功世代交棒，女力堀起要選出首位女性黨主席；針對另位候選人郝龍斌及戰鬥藍召集人趙少康指有中共網軍介選，鄭麗文則表示，不要「網內互打」，讓民進黨撿到槍，讓國民黨受傷。

鄭麗文昨出席中華民國退役將官社會服務總會會員大會，現場退役將官高喊「凍蒜」，爭相與鄭麗文合影，展現人氣；隨後舉辦台中黨員座談會，張瀞分等多位中市議員皆出席，前立委沈智慧也到場相挺。

鄭麗文表示，這次國民黨選舉攸關國家前途、經濟未來及台海和平，國民黨是不是能夠脫胎換骨，讓所有人刮目相看，重新信任，關係到二〇二八能否政黨輪替，下架台獨民進黨，撥亂反正，強調只要她當選黨主席，就是國民黨改變及迎向勝利的開始。

籲黨中央勿偏坦特定候選人

針對部分黨員反映收到投票通知單裡面夾帶其他候選人文宣，鄭麗文接受媒體聯訪時表示，希望黨中央能儘快澄清說明，並約束及召令所有黨員黨工，秉公處理、保持中立，千萬不要幫助或偏坦某個特定的候選人，以免引發爭議，傷害黨的形象及黨員。

針對趙少康及郝龍斌指有中共網軍介入選舉，鄭表示不要「網內互打」，尤其不要讓民進黨撿到槍，讓國民黨受傷或讓民進黨可以見縫插針，最後三天呼籲黨員冷靜、和氣、團結，展現國民黨的民主風度。

