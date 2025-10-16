為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    郝龍斌：境外抹黑、假訊息 到此為止

    2025/10/16 05:30 記者林欣漢、盧賢秀／台北報導
    國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，希望所有境外的抹黑、假訊息到此為止，不要影響到黨主席選舉。 （記者張嘉明攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌昨表示，希望所有境外的抹黑、假訊息到此為止，不要影響到黨主席選舉。 （記者張嘉明攝）

    中國介入國民黨主席選舉，引起候選人郝龍斌及「戰鬥藍」趙少康不滿要求中方克制。國安局長蔡明彥昨證實，已查察掌握TikTok約有一千多部影片討論國民黨主席選舉，YouTube則有廿三個帳號、傳散逾二百部影片，帳號過半定位於境外。郝龍斌對此表示，希望這次選舉，所有境外的抹黑、假訊息到此為止，不要影響到國民黨主席選舉。

    國民黨︰嚴正譴責境外勢力介選

    對於蔡明彥證實，有境外勢力介入國民黨主席選舉，國民黨發言人楊智伃表示，國民黨絕對嚴正譴責任何境外勢力介入台灣的任何選舉，黨中央會秉持公平、公正及嚴謹的立場，來辦理此次黨主席選舉。

    郝龍斌提及，他將這個現象呈現出來，就是覺得國民黨主席選舉，不希望有任何境外介入，尤其用假訊息、抹黑的資料，來汙衊特定候選人，這是不好的事。希望這次選舉，所有這些境外的抹黑、假訊息到此為止，不要影響到國民黨主席選舉。

    郝龍斌昨天到基隆與國民黨員座談時，針對有境外勢力介入國民黨主席選舉，他也表示，自從他參選以來有非常多假頻道、假帳號，以短音影散播不實謠言抺黑，做這些事需要非常大的財力和非常強的團隊，不曉得誰如此處心積慮想影響國民黨主席選舉、郝龍斌的選情，他並沒有針對任何對象，希望這境外勢力介入「適可而止」，他對國民黨員有信心不會受謠言影響，更重要的是不希望外力介入。

    針對中國國台辦聲稱「關注」國民黨主席選舉，楊智伃回應，任何國家單位介入台灣選舉都嚴厲譴責。不管中國大陸或民進黨執政當局的關注，不代表跟黨中央有任何關係。

    國民黨主席選舉將於十八日投票，黨主席朱立倫昨主持中常會表示，希望這次選舉能夠非常順利、平和的團結國民黨，未來在新任黨主席的帶領下，讓國民黨能更好、更強，黨中央一定是秉持公正公平的態度來面對這場選舉，也希望黨內同志週六踴躍參與投票。

