國台辦︰我們「關注」國民黨選舉

國台辦發言人陳斌華（翻攝直播）

藍營內部指控中共介入國民黨主席選舉，候選人郝龍斌更揭露自己遭「境外勢力」網軍攻擊。關於是否介入國民黨主席選舉，中國國台辦發言人陳斌華昨日回應，我們「關注」國民黨主席選舉，但這是國民黨的內部事務。願在堅持「九二共識」、「反對台獨」的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展。

陳斌華在國台辦例行記者會撇清說，中國部分網民的言論不代表官方立場。並聲稱，九二共識明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。兩岸關係歷史證明，堅持「一個中國原則」和九二共識，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益。

請繼續往下閱讀...

陳斌華也強調，否定九二共識，背離「一個中國原則」，兩岸關係就會緊張動盪。我們願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同國民黨新領導人一道推動「兩黨關係」和「兩岸關係」向前發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

針對郝龍斌公布兩岸政策，呼籲中國應宣示「台灣不獨、大陸不武」。陳僅說，不評論國民黨黨主席個別候選人的主張。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法