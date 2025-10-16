掛浮筒偷渡金門 中國籍男子收押

海巡署金馬澎分署前天在金門草嶼禁限水域，發現一男子帶著兩顆浮筒漂流，立即派巡防艇趕往，緝獲五十歲南姓中國籍男子疑似偷渡。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署前天在金門草嶼禁限水域，發現一男子帶著兩顆浮筒漂流，立即派巡防艇趕往，緝獲五十歲南姓中國籍男子疑似偷渡，當場依入出國移民法第七十四條非法入國現行犯移送金門地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

金馬澎分署指出，十四日上午十點多透過岸際雷達等科技設備監控海面動態，鎖定南姓男子在草嶼〇．一浬禁限水域內持續往線內漂流，形跡可疑，立即派巡防艇將男子押回。

據指出，南姓男子原籍河北省，一頭短髮，臉及手臂黝黑，被海巡發現的時候，身上除了人民幣一百元，還掛著兩顆浮筒，對於海巡問話，一度無法回答，由於身體已近脫水狀態，海巡出動三名大漢將他從海中拉起；南姓男子一度聲稱「我是來玩的」，海巡存疑，將男子移送檢方，調查該男子身分及偷渡動機。

金馬澎分署指出，金門周邊海域縱深不足，勤務反應時間極短，第十二（金門）巡防區因此嚴密各項偵蒐，一旦海面出現可疑目標，會運用科技設備於第一時間鎖定掌控，並整合岸海查緝能量應處。此案不排除中共再度利用偷渡案件對我進行認知作戰，企圖以最少的成本，達到擾亂我民心士氣的目的。

