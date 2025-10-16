中國制裁為由拒貸 立委怒：公股銀行掛五星旗嗎

立委王定宇昨日質詢時披露，竟有公股銀行，以退役機敏人員遭中國點名制裁「有犯罪」為由拒貸或拒保，怒批「荒謬」、「它是掛五星旗的嗎？」。（圖取自國會頻道）

退役軍人貸款受阻 王定宇促徹查究責

民進黨立委王定宇昨在立法院外交及國防委員會質詢時披露，竟有我國公股銀行以「遭中國點名制裁」為理由，拒絕退役軍人申辦貸款與保險，他批評此情形荒謬至極，質疑這些行庫「是掛五星旗的嗎？」要求徹查並究責。

形同執行中國命令 金融業者盼查清楚

對此，國內金融業者表示，若真有此事，等於是有公股銀行執行中國的制裁令，此事非同小可，必須要查清消息來源以及驗證正確性，畢竟還沒有看到具體的物證或事證，無法進一步確認。

王定宇昨在立院外交及國防委員會質詢國安局長蔡明彥等情報機關首長時，指中國近期連續三波公布涉及資通電軍、軍情局及政戰局心戰大隊人員名單，試圖「長臂管轄」干預台灣內政、實施認知作戰。他強調，中共這些通緝「就像幫派堂口發布通緝警政署長一樣荒謬」，荒唐的是，竟有國內公股銀行據此拒貸、拒保，形同執行中國的制裁。

他進一步揭露，有退役的機敏單位人員申辦房貸或保險更名，竟被告知「你被中國發布通緝，涉嫌犯罪，不可核貸」。王定宇痛批，此事若屬實應嚴懲相關單位，銀行此舉「連基本的國家意識、安全意識都沒有」。

蔡明彥回應，已聽聞此情況，承諾會同金管會了解。王定宇則怒批「太慢了」，他已反映數月且召開三次會議，痛批此二公股行庫開什麼玩笑？掛五星旗的嗎？要求政府立刻處理並防範重演，甚至應該懲處。

王定宇提醒，若中國將這些名單送交國際刑警組織列入紅色或黃色通報，相關人員在國際旅行時恐遭查扣甚至引渡。他要求政府事前與友盟國家溝通，避免出現「被抓了才營救」的窘境。蔡明彥表示，國防部已建立提醒機制，針對被點名人員提供風險警示與行動建議。

王定宇追問，國內若有人「附和或協助中國」散布名單、標註軍人身分與地點，是否構成違法？蔡明彥指出，這已觸及「反滲透法」與「國安法」，部分案件已在偵辦中。王定宇強調，對於這類協作者必須公開揭露、強化嚇阻，「不能讓叛國行為像出入便利商店一樣方便」。

金融業者表示，就實際經驗來看，國內金融機構並不會把中共指定或提供的制裁名單列入，主要仍是依據法務部、聯合國以及歐盟等所公布的制裁清單來建檔，立委所說的情況還要進一步釐清。

