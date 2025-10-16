國安局查狗仔跟監疑雲 黃國昌嗆：順便查「精鏡傳媒」

民眾黨主席黃國昌遭踢爆「養狗仔」跟拍政府官員。國安局長蔡明彥昨表示，國安局已啟動機制調查是否有境外勢力介入；黃國昌則反嗆，請國安局順便調查「精鏡傳媒」集團的海外資金八億多元從哪裡來的。（記者陳志曲攝）

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊踢爆，涉嫌指揮狗仔集團、駭客團跟監綠營政治人物，更疑有國外資金。國安局長蔡明彥昨表示，國安局主要針對境外資金介入等三面向全面查察；黃國昌則反嗆，請國安局順便調查「精鏡傳媒」集團的海外資金八億多元從哪裡來的。

黃國昌受訪時嗆聲說，請國安局順便好好調查二〇一九年去情蒐哪一些台南立委挺總統賴清德的，躲在樓梯間去拍賴清德跟台南立委照片的「精鏡傳媒」集團海外資金八億多元從哪裡來的？

黃國昌說，按照民進黨的定義，這才是真正的政治情蒐行為，「精鏡集團」派人去拍前經濟部長郭智輝跟美國在台協會（AIT）的餐敘，這很嚴重，應好好的查一查這種紙上公司，資本額只有一四〇〇多萬美金，結果借了二八〇〇多萬美金給台灣的「精鏡傳媒」集團，這個海外的資金顯然才是真正有問題。

黃國昌強調，週刊到目前為止不敢講說他收受海外資金，因為全部都在打擦邊球，講話不敢負責任。

