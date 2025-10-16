央廣出駭客內賊 調查局：國安案件

中央廣播電台官網日前遭駭客入侵，頁面被惡意置換為五星旗，調查局長陳白立昨在立院強調「這應該是國安案件」。（資料照）

蔡明彥：涉案人與外界有資訊交流

中國滲透手法層出不窮，多位立委昨在立院外交及國防委員會質詢時，關切中央廣播電台（央廣）九月多次遭駭、首頁被換上五星旗情形，國安局長蔡明彥答詢指出，該名（涉案）人員在進行網路干擾時涉及內部資安管理資訊，並與外界有資訊交流，至於是否涉及外力，仍待檢調進一步釐清。調查局長陳白立強調「這應該是國安案件」。

2嫌交保 檢方抗告被駁回

央廣被駭客入侵案，檢警查出「內鬼」工程師吳政勳、廠商黃富琳涉有重嫌，並意圖雙十國慶故技重施，拘提到案並聲請羈押但獲交保，檢方不服提出抗告；高等法院審理認定一審裁定無違誤，昨天駁回抗告確定。

民進黨立委羅美玲指出，央廣遭駭原以為是境外網攻，經查卻是內部工程師所為，質疑這是否為中共透過協力者發動的認知作戰？

蔡明彥答詢時證實，該名人員在進行網路干擾時涉及內部資安管理資訊，並與外界有資訊交流，「這是目前偵辦的主要方向」，至於是否涉及外力，仍待檢調釐清。

民進黨立委林楚茵質詢指出，若此案非單純駭客入侵，而是內部人員自導自演，是嚴重的國安事件。林直言，中共政治局常委王滬寧六月密會台灣高層，要求台灣媒體「促進統戰不要做表面功夫」，如今連央廣都出現五星旗，「這是國家層級的滲透」。調查局長陳白立回應，完全同意林的看法，「這應該是國安案件」，全案目前由檢調偵辦，希望繼續向上追查。

林楚茵質詢蔡明彥，指央廣屬國家級媒體，其內部出現滲透破壞，凸顯現行法規恐存漏洞，是否應檢討？蔡明彥表示，央廣屬於政府關鍵基礎設施，目前依刑法背信罪方向偵辦；至於是否有境外勢力介入，將持續追查金流與通訊聯繫等跡象，釐清是否涉及公務機密，也會檢視內部資安管理是否出現漏洞。

央廣除了內鬼駭客案，昨又爆出去年六月五日，一名以觀光名義入境的廿三歲美籍青年闖入央廣後方圓山的微波站發射台機房內，意外被反鎖，透過筆電發信給國外親友求助，並代為向外交部及警方報案，警方獲報才協助脫困。

央廣事後提告，該男表示當時要去看夜景，卻不小心進去微波站，否認不法，警詢後函送台北地檢署；檢方調查認定是誤闖，且未對建物內核心設施有所破壞，予以不起訴處分。

