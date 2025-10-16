中國對台滲透統戰無孔不入 賴清德：盼朝野支持國安十法修法

兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，中國對台滲透統戰無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法影響台灣民主，呼籲朝野建構更強大的國安防火牆，團結一致支持「國安十法」的修法。（資料照）

國民黨主席選舉將於十八日投票，中國網軍介選爭議延燒。兼任民進黨主席的總統賴清德昨強調，中國對台滲透統戰無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法影響台灣民主，呼籲朝野建構更強大的國安防火牆，團結一致支持「國安十法」的修法。

建構國安防火牆 守護民主

賴清德在民進黨中常會談到，中國對台滲透統戰無孔不入，包含透過假民調、旅遊招待等手法介入選舉，影響台灣的民主；如今國民黨主席的選舉也傳出中國介選，讓立場不同的民主政黨都深受其害。

賴清德盤點，中國不只有針對台灣，像是澳洲、加拿大、美國等民主國家，也遭到中國滲透與資金介選威脅，而強化法律防線。

卓揆：認知戰已充斥台灣

賴清德強調，為了守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透；誠摯呼籲朝野政黨，為了守護台灣的民主，建構更強大的國安防火牆，團結一致支持「國安十法」的修法。

針對境外勢力介選國民黨主席選舉，行政院長卓榮泰昨天出席「國家政務研究班及高階領導研究班聯合結訓典禮」時表示，過去普遍認為執政黨才可能遭網軍攻擊，但如今在野黨也受網軍打擊，可見認知作戰已充斥台灣。

卓揆強調，在野黨主席選舉也自認受境外網軍影響，可見問題已充斥台灣。國家遭受認知作戰、錯假訊息、網軍利用等，各界必須謹慎小心。高階文官不能覺得所做工作不重要或是沒有那麼機敏，必須時刻看重自己，謹記中華民國不屬於中華人民共和國。

政院21項修法年底前完成

為因應錯假訊息等認知作戰，行政院發言人李慧芝表示，賴總統已召開國安高層會議，提出十七項因應策略，行政院為此規劃廿一部法律修正，包含海纜七法；有關「混淆國人對國家認同」這類威脅，包括散布虛假訊息或深偽影音等行為，將提出相關規範。

政院人士補充，有關廿一部法律修正案，其中「資通安全管理法」修法已於九月公布。部分法案如「人工智慧基本法」已送立院審議，其餘法案規劃在今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。

