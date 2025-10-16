《罷免張宏陸涉連署造假》吳禹辰任基市府副發言人 議員批酬庸

罷免立委張宏陸「走投無陸」發起人吳禹辰（左）擔任基隆市政府副發言人。（資料照）

罷免新北市立委張宏陸團體「走投無陸」發起人吳禹辰，轉任基隆市政府副發言人，他在大罷免期間涉嫌偽造罷免綠委連署書，還在審理中，市長謝國樑昨天表示，秉持無罪推定原則，且吳禹辰在專業學養、溝通都很擅長。但多位市議員認為，市府發言人員應傳達政策，而非政黨酬庸，找一個帶著被告「光環」又堅不認錯的副發言人，二軍牛棚別人不要的，基隆的國民黨真的沒有人才嗎？

議員︰基隆的國民黨沒有人才嗎？

吳禹辰十月十三日到基隆市政府報到，目前基隆市政府共有二位發言人、五位副發言人。謝國樑昨天上午證實請吳禹辰擔任副發言人，他認為案件還在審理中，秉持無罪推定原則，尊重各單位評定，他認為吳禹辰是具專業學養和溝通能力的專業人士，相信他在公務發言、擬定政策，會有助益。

請繼續往下閱讀...

民進黨多位市議員都提出質疑，吳驊珈表示，謝國樑市長上任以來，人事調動頻繁，安排了許多外縣市的國民黨人擔任要職，造成基隆市政空轉。花了一千二百萬找安心亞擔任城市代言人，又花了一三二萬找楊寶楨擔任政策推廣大使，為基隆做了什麼？議員陳軍佐表示，發言人是向市民清楚傳達市政、解釋政策的人，以市民為本，非政黨酬庸。

議員張之豪則說，基隆市副發言人不只一位，市政府當作二軍牛棚，別人不要的通通收，從楊寶楨到現在的吳禹辰，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？議員鄭文婷說，副發言人要幫市府政策辯護，但吳禹辰目前是刑案被告，未來勢必要一邊跑法院一邊當市府的發言人，角色不矛盾嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法