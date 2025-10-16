北車離譜性侵案 國、民兩黨籲檢討

許淑華指通緝犯長相揭露該精進 柳采葳表示警察巡邏不夠頻繁

雙十連假期間，人來人往的台北車站發生一起離譜的性侵案。一名被通緝的男子在台北車站徘徊時撞見一名酒醉外籍女，遂將其拖至大廳邊性侵。民進黨台北市議員許淑華表示，通報機制出問題，針對通緝犯長相的揭露該精進，也呼籲各界勿再轉傳相關影片，造成二度傷害也恐背刑責。國民黨議員柳采葳說，鐵路警察巡邏次數是否不夠頻繁有待檢討。警察局指出，將強化周邊巡邏、守望勤務，針對可疑人士加強辨識、盤查。

請繼續往下閱讀...

警局︰強化周邊巡邏、守望勤務

離譜案件發生於九日下午四點多，一名穿著邋遢貌似街友的男子在台北車站周邊徘徊，撞見一名疑似醉倒的外籍女子，竟不顧周邊熙來攘往的人群，將女子拉至牆邊撫摸、性侵，時間長達十多分鐘，直到一名旅客路過察覺不對勁報警。鐵路警察局事後火速調閱監視器畫面追查，並循線逮到這名男子，將他依乘機性交、公然猥褻等罪嫌送辦。

許︰通報系統出了嚴重問題

許淑華表示，此案例可以看出通報系統出了嚴重問題，針對通緝犯應要揭露其長相，並通報給各級單位，也讓民眾知道，在人群匯聚的地方，或是公告欄等，應該要有相關揭露的機制，避免通緝犯持續有其他犯行，這是行政管理上必須要精進的作為。

她也說，不論影片的來源是新聞報導、網路流傳、有沒有馬賽克遮擋，都請不要再轉傳，恐觸犯刑法公然陳列他人性影像，加重可處六個月至五年的刑責，更會對受害者造成二度傷害。而近期松山也有疑似街友暴露狂的案件通報，這呈現出加強落實街友盤點與掌握是當務之急。

柳︰在監視範圍時刻關注有無違法

柳采葳表示，對於鐵路警察沒有即時發現應該查清事實原因，由於台北車站周邊有兩百多位街友，而鐵路警察巡邏頻率是兩個小時至少一次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後都必須要檢討加以討論，在沒有巡邏時刻，也應該在監視範圍時刻關注有無違法情事發生。

警察局婦幼隊表示，將強化案發地周邊巡邏、守望勤務，針對可疑人士加強辨識、盤查、告誡及約制，如果有涉嫌違法、違序行為，將依法究辦。

另外，也結合守望相助隊、保全人員等強化社區通報系統；此外，也調整周邊監視系統方向，並列為優先增設地點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法