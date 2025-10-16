北市藍綠均提普發現金 議會一讀通過

台北市議會民進黨團已於上週提案普發現金2萬1000元，並將「還稅於台北市民普發現金」的大型支票看板交給市府。 （資料照）

綠要求加發2.1萬 藍未明定金額授權市府研議 送財建委員會審查

攸關普發現金一萬元的韌性特別預算案，十七日可望在立法院會三讀通過，最快十一月中下旬發放。台北市議會民進黨團、國民黨團也各自提案，民進黨團版本要求台北市政府普發現金二萬一千元，國民黨團版本則未明定金額，給予市府行政裁量權；蔣萬安昨率團向藍黨團議員說明重大議法案，僅說普發現金有討論，財政局長胡曉嵐補充將提案帶回研議。藍、綠兩案昨於議會大會一讀通過，均送財建委員會審查。

財政部今年二月公布去年稅收超徵五二八三億元，創下史上新高，立法院國民黨團喊出「還錢於民」、「每人發一萬元」，七月通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，明定普發現金一萬元，大罷免失敗過後，原本反對的中央政府態度丕變，行政院會九月通過韌性特別預算案，國會預計十七日三讀，並由總統公告。根據「韌性特別條例」規定，普發現金一萬元將於此條例編列的特別預算公布後一個月內，開始執行發放作業。

綠促市府響應立院發放 還稅於民

民進黨團上週提案，因應立法院通過「韌性特別條例」，明訂普發現金一萬元，又依市府二〇二四年決算報告，台北市累計賸餘淨計五三九億元，以全市二四六萬人均分，每人約可分得二萬一千元，市府應響應立法院發放，落實還稅於民。

藍指應以財政條件允許為前提

國民黨團也贊同普發現金，並指台北市整體經濟表現穩健成長，稅收持續增加，取之於民、用之於民，不過，當前中央陸續減少對地方的補助，其中捷運建設減列六五〇億元，未來重大建設經費負擔超過四千八百億元，還有債務尚待償還，市府應以財政條件允許為前提，適時回饋市民，共享城市發展的果實，普發金額由市府研議。

財政局︰兼顧財政紀律下計算金額

蔣萬安昨至市議會國民黨團針對重大政策進行溝通，會後受訪表示，會中有談論普發現金在內等多項議題，財政收支劃分法雖已修訂，然而中央左手給、右手扣，與會的藍營議員關心北市後續財政狀況，雙方充分溝通並交換意見，相談甚歡，未對細節多做說明。財政局長胡曉嵐補充，會把國民黨團的提案帶回市府研議，一定會在兼顧財政紀律原則下計算金額。

議員秦慧珠、李柏毅、王欣儀、耿葳等人另提案，建請市府及早規劃中央普發現金的配套措施，結合民間企業、商家與市政資源，促進台北市消費、觀光和產業發展，另可延續前例，配合中央普發現金，加碼發放二千元至三千元回饋金給敬老卡、愛心卡持卡人，強化弱勢關懷。

藍綠方案昨天下午在議會大會一讀通過，將送財建委員會審查。

