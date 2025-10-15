普發現金案 週五立院三讀

立法院朝野協商結論，將於17日將三讀普發萬元現金1萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。（資料照）

立法院朝野黨團昨協商達成共識，將於十七日院會三讀通過攸關普發現金一萬元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且不提出復議。行政院發言人李慧芝日前表示，行政院已同步進行相關準備工作，只要立法院完成審查並三讀通過，總統隨即公布，政府將「盡速執行」發放現金。

行政院編列韌性特別預算案所需經費五七〇〇億元，其中包含普發現金二三六〇億元，另保留二〇〇億元暫未編列，預計用於產業支持。立法院財政等六委員會九日聯席審查並初審通過韌性特別預算案，刪減金額約一．三億餘元。其中，國民黨立委馬文君針對國防部主管預算提出五十一案，刪減金額逾七十二．六億餘元，包含刪減國軍長效飲用水近八億元等四十九案，預計今天由立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。

立法院副院長江啟臣昨於院會開始前召集協商，協商結論指出，將於十五日下午進行韌性特別預算案朝野協商，請各黨團在十五日中午前，將韌性特別預算案的提案，送至立法院財政委員會彙整，提供各黨團及相關行政部門參考。

朝野協商結論指出，各黨團同意十七日院會處理韌性特別預算案，完成三讀程序，並不提出復議；當天院會不進行施政質詢，並處理不需協商議案，當次院會也不處理臨時提案。

此外，立法院民眾黨團不滿「一一五年度中央政府總預算案」沒有編列提升國軍待遇、警消退休金等相關預算，對總預算案提出復議，要求退回程序委員會。對此，行政院長卓榮泰昨重申，只要大法官會議解釋出來，合憲就編，且可回溯；不合憲當然就不能編。他也期盼立法院朝野各黨團能有充裕時間，好好審議總預算案。

針對總預算案編列問題，卓榮泰表示，希望能夠和韓院長及朝野各黨團好好談，不要重蹈今年的覆轍。明年有太多中央施政全面展開要執行，有太多人民福利、青年政策、AI新十大建設等公共建設都要合併展開，還有各地方補助工程及各項社會福利，都有待立法院早日審定通過總預算案。

